V/d Vaart voorspelt: 'Ik heb op YouTube gekeken, hij wordt dé absolute smaakmaker'

De analisten van Studio Voetbal hebben hoge verwachtingen van Luka Ivanusec bij Feyenoord. Deze week rondde de landskampioen de transfer van de aanvaller af. Hij heeft zijn debuut nog niet gemaakt, maar Rafael van der Vaart voorspelt dat Ivanusec een smaakmaker wordt in de Eredivisie.

Van der Vaart zag Ivanusec in actie tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Kroatië (2-4) van 14 juni. "Het is een heel gevaarlijke speler, ook heel doelgericht. Op het juiste moment kan hij kappen en het steekballetje geven. In de wedstrijd tegen Nederland gaf hij een fantastische voorzet, waar een goal uit voortkwam. Het is een geweldige aankoop. Ik heb ook op YouTube naar hem gekeken, dit gaat de absolute smaakmaker worden."

Artikel gaat verder onder video

Tafelgast Ron Jans heeft zich ook verdiept in de kwaliteiten van de aanvaller, die overkomt van Dinamo Zagreb. "Dit jaar is hij pas echt voor het eerst gaan scoren. Hij heeft op 10 gespeeld, maar is inmiddels eigenlijk echt een linksbuiten. Hij is zo beweeglijk, hij dribbelt naar binnen en heeft een paar geweldige ballen in de verre hoek geschoten. Ook heeft hij diepte in zijn spel", somt Jans op.

"Vorig seizoen hadden ze Idrissi, die heeft altijd een heel hoog rendement, maar Ivanusec heeft wat meer diepte en is wat beweeglijker. Wat mij ook bevalt, is dat hij er ook bovenop zit als ze de bal niet hebben. Dat past ook bij het spel van Arne Slot", concludeert Jans, die bijval krijgt van Ibrahim Afellay. "Dit hebben ze ook nodig: spelers die het elftal direct beter maken. Breedteaankopen hebben ze genoeg. Je moet nu gewoon spelers hebben die je direct naar een hoger niveau tillen."