Waanzinnig: Onana kan wel door de grond zakken na goal vanaf de middencirkel

RC Lens is op opvallende wijze op voorsprong gekomen in de oefenwedstrijd tegen Manchester United. Doelman André Onana stond heel ver uit zijn doel en werd verschalkt door een schot vanuit de middencirkel van Florian Sotoca. Daar was Onana zichtbaar door ontdaan.

