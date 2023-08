Wilfred Genee krijgt een appje van Pierre van Hooijdonk en leest het bericht voor: 'Oh…'

Pierre van Hooijdonk heeft de uitnodiging om aan te schuiven bij Vandaag Inside afgeslagen. De oud-aanvaller, die sinds zondagavond onder vuur ligt, had de mogelijkheid om bij de talkshow zijn verhaal te doen nu hij voorlopig niet welkom is bij Studio Sport.

Van Hooijdonk werd woensdagavond aan het begin van de uitzending van Vandaag Inside uitgenodigd om de volgende dag langs te komen. Een antwoord liet niet lang op zich wachten. "Ik heb net een reactie gekregen van Pierre van Hooijdonk", laat Wilfred Genee halverwege de uitzending weten. "Oh…", zegt de presentator op een teleurstelde toon. "Wat denk je zelf, joh. Dat zegt hij tegen onze eindredacteur."

"Ik denk dat het hem niet gaat worden als ik het zo in kan schatten. Wat denk jij?", vraagt Genee aan Johan Derksen. "Ik denk dat ik in het dezelfde situatie ook niet zou doen. Dat kan hij ook niet maken ten opzichte van de NOS", reageert Derksen. Genee stipt aan dat Van Hooijdonk 'niet heel netjes' wordt behandeld door de NOS. "Dat klopt, maar het is wel een werknemer van de NOS", aldus Derksen.