AFCA Supportersclub eist maatregelen bij Ajax: 'De club is verrot, en dat begint aan de top'

Het seizoen is nog maar net een paar weken onderweg, maar in Amsterdam staat de boel alweer flink op z’n kop. Ajax is uitermate teleurstellend begonnen aan het nieuwe seizoen. De toekomst van hoofdtrainer Maurice Steijn hangt nu al aan een zijden draadje en ook Sven Mislintat is het heet onder zijn voeten geworden. Maar volgens AFCA Supportersclub - 'de onafhankelijke Ajax-supportersvereniging die opkomt voor de belangen van de fanatieke supporters' - is niet enkel Steijn of Mislintat het probleem.

Voetbal International pakte dinsdagmiddag uit met een uitgebreide analyse van de huidige situatie in Amsterdam. De conclusie was dat het tussen Mislintat en Steijn niet meer goed zal komen. Dat is opvallend, omdat Mislintat degene is die Steijn heeft aangesteld als hoofdtrainer. De Hagenaas kan zich echter niet vinden in de keuzes die Mislintat heeft gemaakt op de transfermarkt. Zijn frustraties sprak hij onlangs nog uit na afloop van het treffen tussen Fortuna Sittard en Ajax. Volgens VI zou Mislintat inmiddels naar steun zoeken om Steijn op straat te zetten.

De toekomst van de Duitser is echter eveneens onzeker. Dinsdagavond meldde de NOS dat Ajax op Deadline Day Borna Sosa kocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor dat aandelen bezit in Matchmetrics, het scoutingsbedrijf van Mislintat. De Amsterdammer bevestigden woensdagochtend dat er een extern onderzoek plaatsvindt naar de handelingen van de technisch directeur. De roep om het vertrek van Mislintat is toegenomen, maar volgens AFCA Supportersclub lost de club het probleem daarmee niet op. “Dat zou wellicht een makkelijke uitweg zijn, maar gaat het probleem op lange termijn niet oplossen”, leest het in een statement op sociale media.

“Wat ons betreft moet je het probleem bij de wortel aanpakken. De club is verrot, en dat begint aan de top. Aan de top van onze club staat de Raad van Commissarissen van Ajax. Deze mensen bepalen het beleid van de club en zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het aanstellen van de Ajax-directie”, schrijft AFCA Supportersclub. “Wij eisen een terugkeer van meer Ajax-helden, in andere woorden: meer mensen met een voetbalverleden bij Ajax. Of, zoals veel mensen het noemen, Ajax-DNA in de RvC. Dat betekent dat er geen ruimte is voor de huidige RvC-leden. Voor hen dan ook een duidelijke boodschap: rot op! Wij zijn Ajax!”