Afwerkoefening op Ajax-training kan duiden op twee opvallende wijzigingen in de basiself

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft slechts een paar dagen om zijn spelers voor te bereiden op de topper tegen FC Twente. De Amsterdammers hebben na de teleurstellende 0-0 bij Fortuna Sittard het een en ander recht te zetten en de verwachting is dat Steijn op een aantal posities wijzigingen gaat doorvoeren. Afgaande op de afwerkoefening op de training van donderdag zou Ajax zondag in de Grolsch Veste weleens met twee nieuwe vleugelverdedigers aan de aftrap kunnen verschijnen.

Waar de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie anderhalve week geleden tegen Fortuna Sittard nog met Gáston Avila en Devyne Rensch begon als respectievelijk links- en rechtsback, zouden die rollen zondag in Enschede zomaar toebedeeld kunnen worden aan Borna Sosa én Anton Gaaei. Sosa maakte op de slotdag van de afgelopen transferwindow de overstap van VfB Stuttgart naar Ajax, maar behoorde nog niet tot de selectie voor het duel met Fortuna Sittard. Gaaei was wél van de partij en maakte als invaller zijn debuut in het wit-rood-wit.

Op de training van donderdag waren Sosa en Gaaei de vleugelverdedigers die de aanvallers - en opvallend genoeg ook verdediger Jakov Médic - in stelling moesten brengen. Deze afwerkoefening is sinds een paar jaar bij Ajax ook een vast onderdeel van de warming-up voor wedstrijden. In de comments van de trainingsvideo - door Ajax gedeeld op YouTube - komt de rol voor Sosa en Gaaei eveneens naar voren. “Je ziet nu dus wel Sosa en Gaaei de voorzetten geven. Is dit een voorbode op de wedstrijd? Laat het aub waar zijn”, klinkt het.

Mocht Steijn daadwerkelijk wijzigingen doorvoeren op de backposities, dan zou dat vooral voor Rensch een grote teleurstelling zijn. De vleugelverdediger is er alles aan gelegen zich te revancheren voor zijn mindere prestaties in het afgelopen seizoen. Rensch maakte in de voorbereiding op dit seizoen een prima indruk, maar slaagde er niet in die lijn door te trekken naar de eerste officiële duels. Hij veroorzaakte in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard nog op knullige wijze een strafschop. Gelukkig voor Ajax en Rensch werd die bijna het stadion uitgeschoten.

