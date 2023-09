Analisten zijn dodelijk: 'Slechtste twee minuten ooit voor Oranje, De Ligt dramatisch'

De analisten van de NOS zagen dat het Nederlands elftal een horrorstart beleefde tegen Ierland. Pierre van Hooijdonk sprak in de pauze zelfs van de 'slechtste twee minuten ooit van het Nederlands elftal'.

Na één minuut leidde een onzuivere inspeelpass van Mark Flekken op Frenkie de Jong tot een zeer hachelijk moment. De Jong kon niet goed bij de bal, waardoor Alan Browne de bal kon overnemen. Via spits Adam Idah kreeg Chiedozie Ogbene een grote kans, maar zijn schot werd door Virgil van Dijk geblokt.

De ingreep van Van Dijk leidde tot een corner. Shane Duffy kopte de bal door, waarna die tegen de arm van Van Dijk aankwam. Ondanks protest van de aanvoerder van Oranje kreeg Ierland een penalty. Die werd door Idah met succes in de linkerhoek geschoten: 1-0.

"We hebben zitten kijken naar de allerslechtste twee minuten ooit van het Nederlands elftal, waarin alles fout ging wat fout kon gaan", zei Van Hooijdonk in de studio. "Een slechte bal van Wieffer, Flekken speelt Frenkie in met een bal op zijn kont, de handsbal van Van Dijk is ongelukkig, maar die past in het beeld van de eerste twee minuten. Dit roep je over jezelf af."

"Ik vind dat we met wat arrogantie begonnen, met het idee dat wij de Ieren in ons eigen vijfmetergebied wel van het kastje naar de muur konden spelen", doelde Van Hooijdonk op de mislukte opbouw die resulteerde in een corner.

Rafael van der Vaart vond ook Matthijs de Ligt ongelukkig spelen in de openingsfase. Hij toonde enkele zwakke passes van De Ligt om zijn punt kracht bij te zetten: "De Ligt leverde achterin veel foute ballen. Het is een speler die totaal geen ritme heeft. Je ziet dat hij ruzie met de bal heeft. Hij speelt heel teleurstellend, zoals het hele Nederlands elftal niet top speelt. "