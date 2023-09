AZ levert Eredivisie Speler van de Maand; supporters van PSV zijn niet blij

Vangelis Pavlidis is zondag verkozen tot Eredivisie Speler van de Maand. De spits van AZ kwam als beste speler uit de bus in de verkiezing op basis van data en stemmen van fans, zo maakt de Eredivisie samen met ESPN bekend.

De 24-jarige Pavlidis was bij de overwinningen op Go Ahead Eagles (5-1) en RKC Waalwijk (1-3) betrokken bij vier doelpunten: drie goals en één assist. Zijn doelpunt in Waalwijk betekende voor Pavlidis zelfs zijn vijftigste officiële doelpunt voor AZ (in alle competities). Pavlidis had van alle spelers in de Eredivisie in augustus de meeste schoten op doel (zeven). Daarnaast had hij zestien balcontacten in het vijandelijke zestienmetergebied en werd hij één keer uitverkozen tot KPN Man of the Match.

Pavlidis is de vierde speler van AZ die de prijs ontvangt, na Jonas Svensson (januari 2019), Oussama Idrissi (december 2019 en januari 2020) en Jesper Karlsson (december 2021). In de maandverkiezing van augustus wist de Griek onder meer aanvallers Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam) en Nikolas Agrafiotis (Excelsior Rotterdam) voor te blijven.

"Na lang voetballen in Nederland is het de eerste keer dat ik deze prijs win", zegt Pavlidis tegen ESPN. Hij wil niet alleen persoonlijk, maar ook collectief succes boeken. "We willen bovenin meedoen. Ik kan niet zeggen dat we voor de landstitel gaan, maar we willen meedoen om de Champions League-plekken. Daar geven we alles voor." De aanvaller werd gedurende de transferperiode voortdurend aan een transfer gelinkt, maar ziet dus voldoende perspectief bij AZ.

Op sociale media is niet iedereen het eens met de keuze voor Pavlidis. Zo vinden sommige PSV-supporters het opvallend dat PSV de Speler van de Maand niet aflevert, na drie overwinningen uit evenzoveel wedstrijden in de Eredivisie. Spelers als Joey Veerman en Luuk de Jong worden genoemd als kandidaten die ook aanspraak maakten op de ereprijs.