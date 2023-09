Feyenoord-watcher Mikos Gouka merkt in aanloop naar De Klassieker tegen Ajax een groot verschil

Feyenoord werkte dinsdagavond nog maar eens aan het zelfvertrouwen. De Rotterdammers scoorden in hun laatste drie Eredivisiewedstrijden zeventien keer en boekten in de thuiswedstrijd tegen Celtic hun eerste Champions League-overwinning van dit seizoen. Komende zondag staat de volgende kraker op het programma: De Klassieker tegen Ajax. Feyenoord-watcher Mikos Gouka ziet een groot verschil ten opzichte van de voorgaande jaren.

Het moet heel gek lopen wil Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA niet als winnaar van het veld stappen. Waar de regerend landskampioen vol zelfvertrouwen over het veld dartelt, loopt Ajax tegen de ene na de andere teleurstelling aan. De Amsterdammers haalden slechts vijf punten uit hun eerste vier competitieduels en spelen donderdag eerst nog de zware wedstrijd tegen Olympique Marseille in de Europa League. Feyenoord beleefde dinsdagavond een uitstekende generale repetitie voor het treffen in Amsterdam. “Enige domper was het uitvallen van Ivanusec, die door zijn enkel klapte en per brancard het veld moest verlaten”, schrijft Gouka in het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

De Feyenoord-watcher zag dat de ploeg van trainer Arne Slot het in de eerste helft lastig had tegen Celtic. “In de eerste helft hielden de ploegen elkaar in evenwicht, maar in blessuretijd was daar toch opeens de Rotterdamse treffer”, doelt Gouka op het doelpunt van Calvin Stengs. Feyenoord kwam in de tweede helft een stuk beter voor de dag en liep - gesteund door de twee rode kaarten voor Celtic - nog uit naar 2-0. “Het betekende een feestvierende Kuip en meteen een flinke stoot adrenaline voor de regerend landskampioen richting komende zondag als in Amsterdam De Klassieker wordt afgewerkt. Het dolende Ajax tegen het van het zelfvertrouwen bulkende Feyenoord. Er zijn jaren geweest dat de Rotterdammers met een ander gevoel moesten afreizen naar de aartsrivaal”, stelt Gouka.

Knokken voor elke meter

Hoe belabberd Ajax momenteel ook voor de dag komt, het zal bij Feyenoord mogelijk wel een stuk beter moeten dan in de eerste helft tegen Celtic. Marcel van der Kraan van De Telegraaf zag dat veel spelers niet in hun spel kwamen. “In het miljardenbal van de UEFA wordt op geen enkel moment de rode loper meer uitgelegd. Iedere speler moet knokken voor elke meter gras en het elftal van Celtic liet vanaf de eerste minuut blijken over Champions League-ervaring te beschikken. Mats Wieffer en Quinten Timber werden flink op de proef gesteld, de Braziliaan Paixão lag het eerste half uur aan de ketting en ook de andere aanvallers, Ivanusec en de voor Santiago Giménez spelende Minteh kwamen er nauwelijks aan te pas.”

Willem Vissers van De Volkskrant zag eveneens een eerste helft die niet bepaald aan de verwachtingen voldeed. “Dat kwam doordat beide teams compact speelden, elkaar geen ruimte gunden en de opbouw al bij de doelman van de tegenpartij verstoorden. Menig hachelijk moment ontstond na het opjagen van de keepers. Gevoegd bij de dwarrelende wind en de regensluiers, voltrok zich een partij onstuimig voetbal, met veel balverlies, en met defensies die voortdurend moesten oppassen voor de snelheid van de aanvallers.” De 1-0 van Stengs viel echter op een voor Feyenoord heerlijk moment. “Het doelpunt bood Feyenoord lichtheid in het hoofd, plus het vertrouwen om na rust snel de beslissing te forceren”, zag Vissers.

Rijnmond-analyticus Jeroen Hertzberger is, ondanks de mooie avond in De Kuip, om één reden kritisch op Feyenoord. “Je zou denken: zeur niet zo. Maar je staat bijna een halfuur met twee man meer op het veld. Dit was echt een kans om er 3-0 of 4-0 van te maken. We weten, zeker na vorig jaar, dat het doelsaldo echt belangrijk kan zijn.” De score had hoger kunnen uitvallen, ware het niet dat twee Rotterdamse treffers werden afgekeurd wegens buitenspel.