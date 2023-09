Hans Kraay doet onthulling: 'Frenkie de Jong zal het nooit toegeven en gelijk heeft hij'

Hans Kraay junior denkt te weten dat Ronald Koeman contact heeft gehad met Virgil van Dijk en Frenkie de Jong over de systeemwijziging van Oranje. De bondscoach ruilde het 4-3-3-systeem in voor 3-5-2 en daarmee was Oranje donderdagavond succesvol tegen Griekenland (3-0).

Na de wedstrijd werd duidelijk dat Koeman spelers heeft gesproken over het systeem; Virgil van Dijk beaamde dat hij er al eerder dan deze interlandperiode met Koeman over sprak. Volgens Kraay is ook Frenkie de Jong benaderd door de bondscoach. "Het is heel duidelijk met welke spelers hij over het systeem heeft gesproken. Dat zijn er twee geweest, zeg ik op eigen titel."

"De eerste is Van Dijk, met wie hij heel goed contact heeft. Hij heeft Van Dijk heel hoog zitten en heeft ook niet aan hem getwijfeld toen hij even wat minder speelde in Oranje", aldus de analist van ESPN. "De tweede is Frenkie. Frenkie zal dat nooit toegeven en gelijk heeft hij. Maar hij heeft goed contact met Koeman sinds Koeman zijn trainer was bij Barcelona. Ronald woont daar om de hoek, de vrouwen hebben een goede band."

"Het contact is dus ontzettend goed. Daar is niks mis mee; Erik ten Hag en ik hadden als spelers ook heel goed contact met Simon Kistemaker toen die onze trainer was, wat anderen daarvan vonden interesseerde mij geen reet", aldus de oud-voetballer. "Sommigen waren daar jaloers op. Wat andere spelers ervan vinden dat Frenkie goed met Ronald omgaat, zal Frenkie en Ronald geen reet interesseren."