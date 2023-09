Het lot van Maurice Steijn als trainer van Ajax is allang bezegeld

Maurice Steijn gaat vertrekken bij Ajax. Is het niet vandaag, dan morgen, volgende week of in de komende maand. Het ontslag van Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena was een voorbode voor wat de coach staat te wachten. Als men in de clubleiding wel tevreden was geweest met de trainerskeuze van Mislintat, had hem dat ook meer krediet gegeven.

Los van de onrust rondom de transfer Borna Sosa, een aantal opmerkelijke acties achter de schermen bij Ajax en een waslijst aan aankopen waarover op z’n zachtst gezegd grote twijfels zijn, heeft Mislintat nóg een fout gemaakt. Namelijk door Maurice Steijn aan te stellen als trainer van Ajax. Een beslissing die hij zelf ook een fout vond, gezien het feit dat hij die geprobeerd heeft al vroeg in het seizoen te herstellen.

Het was ook een fout als je kijkt naar de eerste wedstrijden van Ajax, waarin er geen enkele vorm van organisatie lijkt in het team van de Amsterdammers. Restverdediging bestaat niet en aan de bal vallen er maar weinig patronen in te ontdekken. Doelpunten vallen voor uit incidenten, niet uit goed uitgespeelde aanvallen. Tegen Feyenoord werden amper kansen gecreëerd met een bedroefend expected goals tot gevolg.

En dat is opmerkelijk voor wie Steijn heeft gevolgd in zijn loopbaan. Bij ADO Den Haag had Steijn grote successen door na promotie de ploeg naar het linkerrijtje te brengen van de Eredivisie. In zijn eerst seizoen bij VVV-Venlo deed Steijn het goed, maar vond hij zelf het voetbal te verdedigend en schakelde hij om naar meer aanvallend voetbal. Bij Sparta Rotterdam kreeg hij vorig seizoen minder tegengoals dan PSV en zorgde hij ook voor spektakel. En dat hij op korte termijn, nog véél korter dan bij Ajax, ook iets kan bewerkstelligen, bewees hij vorig seizoen toen hij instapte en de Rotterdammers last minute aan handhaving hielp.

Steijn is wel degelijk een goede trainer, die patronen kan inslijpen, een groepsgevoel kan creëren en succes kan hebben bij clubs. Maar bij Ajax is hij er niet in geslaagd om dat proces in gang te zetten en lijkt het gigantische krachtenveld in de Johan Cruijff Arena hem naar de uitgang te drukken. Mede door het heel laat compleet krijgen van de selectie, is het niet gelukt om er binnen- en buiten de lijnen een eenheid van te maken.

En dat is ook zijn eigen schuld, want met onhandige interviews voerde hij veel te vroeg de aanval op richting Mislintat. Steijn nam ook te weinig verantwoordelijkheid na mindere resultaten en viel openlijk spelers af, terwijl ook de tactiek te wensen overliet. Het voetbal biedt te weinig houvast en ook intern heeft hij de spelers niet voor zich kunnen winnen, anders had Steven Berghuis de man die hem reservecaptain heeft gemaakt, wel beschermd op de landelijke tv.

Ontslag Steijn aanstaande

Met het ontslag van Mislintat geven de technische beleidsbepalers aan dat Mislintat foute keuzes heeft gemaakt, waaronder het aanstellen van Steijn. Het feit dat Mislintat alweer zo snel van overperformer Steijn afwilde, zal intern ook behoorlijke afbreuk hebben gedaan de geloofwaardigheid van de Duitser. Het is zeker te vroeg om al zijn aankopen al af te schrijven, maar als hij dat met zijn eigen trainer wel al doet, geeft dat weinig vertrouwen.

Omdat Steijn de selectie pas zo laat compleet had, gunt de technische leiding de coach meer tijd. Al lijkt het vooral een besluit om tijd te kopen en een oplossing te zoeken, want hoewel de naar voren geschoven Van Praag eerder openlijk uitsprak Steijn een goede trainer te vinden, lijkt Steijn geen toekomst meer te hebben bij Ajax. Zodra er duidelijkheid is over de technische baas, komt er wel een stok waarmee geslagen kan worden. De tijd van Steijn bij Ajax lijkt onvermijdelijk voorbij.