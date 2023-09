Hugo Borst weet startdatum Alex Kroes bij Ajax: 'Een teringzooi, hij maakt zich heel grote zorgen'

Alex Kroes verwacht op 1 december te kunnen beginnen als nieuwe algemeen directeur van Ajax, zo meldt Hugo Borst zaterdagavond bij De Eretribune. Vanwege een concurrentiebeding in Kroes' contract bij AZ kan hij voorlopig nog niet starten aan zijn nieuwe functie, waardoor Jan van Halst mogelijk tijdelijk algemeen directeur wordt.

Ajax boekt sportief gezien wisselende resultaten en nog niet alle aankopen kunnen overtuigen. Volgens Borst maakt Kroes zich 'grote zorgen' om de situatie bij de club. Hij deelt die zorgen en spreekt zelfs van een 'teringzooi' in Amsterdam. "Donderdagavond zag ik werkelijk niets wat refereert aan Ajax. De ruimte tussen de linies… een speler als Klaassen refereert nog aan de jeugdopleiding, maar die is nu weg. Ajax is echt een vreemdelingenlegioen", aldus Borst. "Dat kan best, zo werkt dat. Maar het is zo ver afgegleden van wat Ajax is… Ik denk dat Ajax implodeert."

Voor Kroes wacht dus de zware taak om Ajax er weer bovenop te helpen. Begin augustus maakte Ajax melding van het voornemen om Kroes aan te stellen, maar meteen werd al gecommuniceerd dat zijn startdatum nog onbekend is. Borst denkt te weten wanneer hij kan beginnen. "Alex Kroes verwacht 1 december echt te kunnen beginnen. Ik heb hem zelf niet gesproken, ik ken de beste man niet, maar ik heb van anderen gehoord dat hij zich heel grote zorgen maakt over wat er aan de gang is. Het is gruwelijk onrustig." Kroes was bij AZ werkzaam als directeur International Football Strategy.

Mario Been, als analist aanwezig in de studio van ESPN, merkt op dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat en trainer Maurice Steijn anders lijken te denken over het aankoopbeleid. "Wat ik met name niet begreep, is dat Steijn riep dat hij Nederlandse spelers wilde hebben met het Ajax-DNA. Behalve Van den Boomen zijn er alleen buitenlanders gekomen. Maar er is niemand die hem (Mislintat, red.) kan beoordelen, omdat er niemand boven zit."