Jamie Carragher verafschuwt 'schandalig gedrag' André Onana: 'Ik heb er vol afschuw naar gekeken'

Jamie Carragher heeft flink uitgehaald naar Manchester United-doelman André Onana. De voormalig verdediger van Liverpool, tegenwoordig werkzaam als analist, neemt het op voor de hevig bekritiseerde Harry Maguire en vindt dat de voormalige keeper van Ajax een kwalijke rol heeft gespeeld in de beeldvorming rond de man die ooit de duurste verdediger ter wereld was.

Maguire is in Engeland al langere tijd het mikpunt van hoon en spot. Het eigen doelpunt dat hij dinsdag maakte in de oefeninterland tegen Schotland (1-3 winst) leidde tot een nieuwe golf; inmiddels heeft zelfs de moeder van de verdediger zich genoodzaakt gezien in de bres te springen voor haar zoon.

Volgens Carragher is Onana mede verantwoordelijk voor de manier waarop Maguire in Engeland wordt behandeld. In zijn column in The Telegraph haalt hij een moment aan uit het vriendschappelijke duel dat United in de voorbereiding speelde tegen Borussia Dortmund. De van Inter overgekomen keeper gaf Maguire in die wedstrijd de volle laag nadat hij betrokken was bij balverlies, wat een kans opleverde voor de tegenstander.

Carragher noemt het 'één van de meest smakeloze incidenten' waarmee Maguire de laatste tijd te maken heeft gehad. Volgens het Liverpool-icoon vertoonde de Kameroener dit 'schandalige gedrag' slechts voor de bühne "om zichzelf geliefd te maken bij de fans van Manchester United." Carragher vervolgt: "Ik heb er vol afchuw naar gekeken, maar het zegt alles over wat er mis is gegaan. Maguire was op dat moment nog de eerste aanvoerder. Hij had woedend moeten reageren, Onana op zijn plek moeten zetten en respect moeten eisen."