Bijzondere wending in Vandaag Inside, Johan Derksen heeft uitleg nodig: 'Jij vindt hem dom dus?'

is deze week wederom in opspraak geraakt. Maandag verschenen op verschillende platformen videobeelden van een kwade Promes op een politiebureau in Moskou. Het gerucht gaat dat hij steekpenningen wilde betalen om vrienden, die vastzaten op verdenking van drugsgebruik, vrij te krijgen. Johan Derksen en Özcan Akyol hebben er met verbazing naar zitten kijken.

Het is niet voor het eerst dit jaar dat er een op z’n zachtst gezegd merkwaardig filmpje met Promes in de hoofdrol op social media circuleert. In augustus deelde de voetballer van Spartak Moskou op zijn eigen Instagram een video waarin te zien is dat hij schiet met een automatisch wapen. Zijn uitbarsting op het politiebureau blijft mogelijk niet zonder gevolgen. Naar verluidt starten de Russische autoriteiten naar aanleiding van het filmpje een onderzoek naar een poging tot omkoping. Volgens het Russische medium Mash doet zijn werkgever Spartak Moskou het af als ‘niets illegaals’ en zou het incident zich al een jaar geleden hebben afgespeeld.

Wilfred Genee bracht de beelden dinsdagavond ter sprake in Vandaag Inside. “Het zegt heel veel over die jongen dat hij weer vrienden op bezoek heeft uit een milieu, dat ze dus drugs gebruiken in Rusland”, reageerde Derksen. “En je weet, dat is daar niet toegestaan. Het is geen Amsterdam. Het is ook een beetje uitlokken en stoer doen. Hij heeft gewoon een vervelende hofhouding om zich heen.” Akyol voegde eraan toe dat Promes een ‘laag IQ heeft’. Er ontstond vervolgens een bijzonder tussen de twee tafelgasten.

💬 Derksen: “Dat weet ik niet. Jij vindt hem dom dus?”

💬 Akyol: “Ik zou niet zeggen dat iemand dom is.”

💬 Derksen: “Wat is dan het verschil tussen dom zijn en een laag IQ hebben?”

💬 Akyol: “Je hebt een IQ en een EQ. Ik heb het gevoel dat hij niet goed kan inschatten wat die filmpjes allemaal teweegbrengen. En er is kennelijk niemand in zijn omgeving die dat tegen hem zegt. Dan ben je niet slim, want dan weet je niet dat andere mensen er een oordeel over gaan vellen.”