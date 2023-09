Leedvermaak om 'beschamend' aantal fans dat PSV meeneemt naar Arsenal: 'Heel Nederland lacht jullie uit'

PSV reist voor de tweede keer in een jaar tijd af naar Arsenal en zal in het Emirates Stadium worden gesteund door zo'n 1800 supporters, zo meldt Rik Elfrink. Het uitvak in dit Europese duel is daarmee bij lange na niet uitverkocht, wat voor leedvermaak zorgt bij supporters van onder meer Feyenoord en Ajax.

Eerder schreef FCUpdate al over de moeizame kaartverkoop van PSV in aanloop naar Arsenal-uit. Toen stond de teller op 1600 kaarten en nu zijn er in totaliteit 1800 verkocht. Mogelijk komt daar nog iets bij, maar de verwachting van clubwatcher Rik Elfrink is dat daar niet veel aan gaat veranderen. Het eindaantal van 1800 supporters die naar Londen afreizen zorgt voor leedvermaak bij de supporters van Feyenoord, die met ruim drieduizend mensen gaan afreizen naar Madrid voor het duel tegen Atlético Madrid.