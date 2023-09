Lutsharel Geertruida vertelt wanneer hij zijn langverwachte camera-interview wil geven

werkt nog altijd toe aan het geven van een camera-interview, zo vertelt hij in een uitgebreid interview in de Volkskrant. Het gebeurt zelden dat de 23-jarige verdediger van Feyenoord de pers te woord staat. Geertruida stottert en tijdens vraaggesprekken verergert dat of blokkeert hij.

Op het interview met de Volkskrant bereidde Geertruida zich voor met een stottercoach. “Ik werk toe naar een camera-interview. Dat is mijn doel. Maar ik doe dat pas als ik daar klaar voor ben”, laat hij weten. Dat hij stappen maakt, bleek uit de videoboodschap die hij vloeiend had ingesproken voor Orkun Kökçü, toen de inmiddels naar Benfica verhuisde middenvelder was verkozen tot Speler van het Jaar van Feyenoord.

In de zomer leek er een einde te komen aan de samenwerking tussen Geertruida en Feyenoord. De verdediger was hard op weg naar RB Leipzig, maar op het allerlaatste moment klapte de deal. Heel lang heeft hij daar uiteindelijk niet van gebeld. “De Duitse competitie leek me een uitdaging. Maar Feyenoord is ook een grote club die Champions League speelt.”

Zondag speelt Geertruida met Feyenoord in het hol van de leeuw tegen aartsrivaal Ajax. Van vijandigheid is bij de Oranje-international geen sprake. “Ik heb helemaal geen hekel aan Ajax. Er spelen daar jongens die ik goed ken. Die gun ik persoonlijk het beste. Maar daar winnen is gewoon heerlijk. En daar scoren… nog mooier.”