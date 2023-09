Manchester United komt met groot nieuws over Antony: rentree van de Braziliaan is aanstaande

De rentree van bij Manchester United is aanstaande. De oud-speler van Ajax werd onlangs naar aanleiding van het onderzoek dat naar hem loopt uit de selectie gezet, maar de werkgever van Erik ten Hag maakt bekend dat hij de training zal hervatten en ook weer beschikbaar zal zijn voor de selectie. Het politieonderzoek naar Antony gaat ondertussen door.

Manchester United betaalde vorig jaar honderd miljoen euro voor de komst van Antony, die twee jaar eerder was neergestreken in Amsterdam. De Braziliaan beleefde een wisselvallig eerste seizoen in Engeland en was er ongetwijfeld alles aan gelegen zich in zijn tweede seizoen van zijn beste kant te laten zien. In de eerste weken van het nieuwe seizoen staat Antony echter vooral om zijn verrichtingen buiten de lijnen in het middelpunt van de belangstelling. De aanvaller werd een paar maanden geleden door zijn ex-vriendin beschuldigd van huiselijk geweld en daar kwam begin september het bericht dat hij ook door twee Braziliaanse vrouwen - waaronder Ingrid Lana - wordt beticht van gewelddadig gedrag bovenop.

Artikel gaat verder onder video

Manchester United besloot Antony voorlopig uit de selectie te zetten in afwachting van het politieonderzoek. Eerder deze week bleek al dat de Braziliaan terug is in Engeland. Hij was de afgelopen weken in zijn thuisland. Antony is teruggevlogen en gaat binnenkort langs bij de Greater Manchester Police, zo wist de BBC te melden. Hij is bereid om zijn mobiele telefoon te overhandigen aan de politie voor het onderzoek. Antony deelde begin september al screenshots van WhatsApp-gesprekken met Lana. “Sinds de beschuldigingen voor het eerst werden geuit in juni, heeft Antony meegewerkt aan politieonderzoek in zowel Brazilië als Groot-Brittannië, en hij blijft dat doen”, schrijft Manchester United vrijdagmiddag.

“Als de werkgever van Antony heeft Manchester United besloten dat hij de training bij Carrington zal hervatten en beschikbaar zal zijn voor de selectie, terwijl het politieonderzoek doorgaat. Dit zal in de gaten worden gehouden in afwachting van verdere ontwikkelingen in de zaak”, leest het. De nummer drie van het afgelopen seizoen in Engeland benadrukt tevens dat het daden van geweld en misbruik veroordeelt.