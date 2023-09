Opvallend openhartige Richarlison zoekt psychologische hulp na zware periode

De Braziliaanse aanvaller Richarlison (26) heeft in een zeer openhartig interview laten weten dat hij psychologische hulp gaat zoeken. De speler van Tottenham Hotspur ging niet in op details, maar gaf aan de afgelopen maanden behoorlijk veel last te hebben gehad van zaken die zich buiten het veld afspeelden.

Richarlison kijkt terug op een veelbewogen halfjaar, waarin hij namens zijn club nauwelijks indruk wist te maken. In 35 wedstrijden kwam hij afgelopen seizoen slechts drie keer tot scoren. "Ik heb de afgelopen vijf maanden buiten het veld een turbulente periode doorgemaakt", onthult Richarlison tegenover Globo Esporte.

Het lijkt vooral om zakelijke problemen te gaan: "Ik had personen om me heen die alleen maar aan geld dachten. Ik ben daar nu vanaf. Nu mijn vorm lijkt terug te keren, weet ik zeker dat ik een goede serie kan neerzetten bij Tottenham Hotspur." Het medium verduidelijkt dat Richarlison recent brak met zaakwaarnemer Renato Velasco, die hem sinds het begin van zijn loopbaan bijstond.

Afgelopen vrijdag zat de aanvaller nog te huilen op de bank van de Braziliaanse ploeg, nadat hij was gewisseld in het WK-kwalificatieduel met Bolivia (5-1 winst). "Dat was niet eens omdat ik slecht speelde, naar mijn mening speelde ik best goed", zegt Richarlison over het moment. "Het was meer een uitbarsting over de zaken die buiten het veld gebeurden", verklaart hij de tranen.

Om de turbulente periode te verwerken gaat Richarlison hulp zoeken: "Ik keer nu terug naar Engeland en zoek daar hulp bij een psycholoog, om aan mijn geest te werken", zet hij zijn plannen uiteen. "Ik ga sterker terugkomen, ik ga me ervoor inzetten om er de komende interlandperiode weer bij te zijn. Het gaat er eerst om dat ik een goede serie neerzet bij Tottenham. Deze week ga ik in gesprek."