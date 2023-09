Oussama Idrissi duikt alsnog op bij Feyenoord

Oussama Idrissi is alsnog opgedoken bij Feyenoord. De buitenspeler leek op weg naar een terugkeer naar De Kuip, maar door verschillende ontwikkelingen kwam het niet tot een contractuele samenwerking. Om zijn conditie op peil te houden na zijn vertrek bij Sevilla, is hij alsnog opgedoken in Rotterdam-Zuid. Of er meer inzit dan alleen in het ritme blijven, is niet bekend.

Dat meldt 1908.nl. Idrissi trainde dinsdag mee met het O21-team, zoals eerder Georginio Wijnaldum ook zijn conditie op peil mocht houden bij Feyenoord. Idrissi's contract bij Sevilla werd ontbonden en de buitenspeler leek op weg naar Saudi-Arabië, maar die overgang liep spaak. Ook Feyenoord had concrete belangstelling, maar de Raad van Commissarissen ging uiteindelijk voor de komst van Idrissi liggen.

Dat had te maken met aanvullende eisen vanuit Sevilla, wat inmiddels niet meer het geval kan zijn. Ook Leo Sauer is aan het doorbreken van de linkerkant en bovendien zijn de vleugels goed bezet bij Feyenoord. Luka Ivanusec kwam in de slotfase van de transferwindow ook nog naar Feyenoord en maakte bij zijn debuut tegen FC Utrecht een uitstekende indruk aan de linkerkant van de voorhoede. Op die plek kunnen ook onder anderen Paixao, Alireza Jahanbakhsh, Yankuba Minteh en Sauer op die plek spelen.

Arne Slot legde uit dat de komst van Idrissi voorlopig van de baan is. “Als je blessures krijgt voorin, dan zouden we altijd nog aan hem kunnen gaan denken.” Dat is volgens het medium nog niet veranderd. "Momenteel loopt er tussen Feyenoord en Idrissi echter niets concreets: de aansluiting is alleen bedoeld om het voetbalritme op peil te houden." In de afgelopen dagen viel de naam van Idrissi ook bij Anderlecht, maar zij zijn doorgeschakeld naar Thorgan Hazard, al hebben ze nog sluimerende belangstelling.