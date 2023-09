Pavlidis neemt AZ bij de hand tegen Vitesse en schiet zijn ploeg naast PSV én FC Twente

AZ heeft zondagavond goede zaken gedaan in de Eredivisie. Door twee doelpunten van uitblinker Vangelis Pavlidis werd er met 0-2 gewonnen van Vitesse. Hierdoor behoudt AZ de perfecte score met 9 punten uit 3 wedstrijden. In Arnhem zullen ze de wedstijd snel willen vergeten. De ploeg van Phillip Cocu kwam nauwelijks toe aan het creëren van kansen en wist tot de laatste minuut van de wedstrijd zelfs geen één keer op doel te schieten.

Beide ploegen begonnen afwachtend aan de wedstrijd. Na vijf minuten spelen was het na een lange bal van Jordy Clasie bijna Ernest Poku die voor het eerst gevaarlijk werd. Hij kwam een beenlengte te kort om de bal te controleren waardoor Eloy Room de bal makkelijk kon pakken. Niet veel later was het de beurt aan Dani de Wit om tot een doelpoging te komen. Vanuit een vrije trap van de Japanner Yukinari Sugawara werd er van dichtbij over gekopt. Na ruim een kwartier spelen was er de eerste echte grote kans van de wedstrijd. Na een goede dieptebal van basisdebutant Alexandre Penetra schoot Myron van Brederode van dichtbij op Room. Zo was het in de openingsfase van de wedstrijd voornamelijk AZ wat gevaarlijk werd en had Vitesse moeite met het creëren van kansen. Ook in de fase die volgde was het de beurt aan AZ. Sugawara probeerde met een vrije trap van een meter of 25 Room te passeren en Ernest Poku schoot vanaf de rand van het strafschopgebied een meter naast. Vitesse probeerde voornamelijk de hoofden van hun aanvallers te vinden vanuit voorzetten. Dit lukte echter weinig en mede hierdoor ging Vitesse zonder één schot op doel gelost te hebben de rust in.

Na de thee was het AZ wat uit de startblokken schoot. Na een slim balletje van van Brederode was het Pavlidis die voor het eerste doelpunt van de wedstrijd zorgde. Hij schoot de bal goed in hoek en liet de Vitesse-keeper kansloos. Zo had AZ al vroeg in de tweede helft de gewenste voorsprong te pakken en kon het zich gaan focussen op het behouden van deze voorsprong. In het kwartier wat volgde bleek Vitesse nog steeds aanvallend onmachtig en wist het weinig te creëren. Aan de andere kant leek AZ het wel prima te vinden en namen het wat gas terug. Toch wist AZ redelijk onverwachts de voorsprong te verdubbelen. Na een splijtende pass van van Brederode werd de Wit gevonden. Met een soepele aanraking wist hij de bal bij Pavlidis te krijgen. Vanuit een vergelijkbare hoek schoot de Griek opnieuw overtuigend raak. Zo zat AZ na ruim een uur spelen op rozen en leek het door het aanvallend povere Vitesse niet snel in de problemen te komen. Vitesse probeerde in het laatste kwart van de wedstrijd nog kansen te creëren, maar wist nauwelijks gevaarlijk te worden. In de counter was het eerder AZ wat aanspraak maakte op het volgende doelpunt. Pavlidis was nadrukkelijk opzoek naar zijn derde van de avond, maar hij wist het doel niet meer te treffen. Ook zijn collega’s op het veld wisten niet meer te scoren.

Zo heeft AZ na de slijtageslag van afgelopen donderdag in Noorwegen een gewenste gemakkelijke overwinning behaald en kan het na de interlandbreak proberen de perfecte scoren te behouden. Voor Vitesse is er werk aan winkel. Zij zullen een zure nasmaak overhouden aan deze wedstrijd.