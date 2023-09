PSV slaat grote slag: smaakmaker gaat nieuw en 'zeer sterk verbeterd' contract tekenen

Waar het op dit moment de vraag is of de toekomst van Isaac Babadi bij PSV ligt, is het in ieder geval duidelijk dat voorlopig in Eindhoven te bewonderen is. De smaakmaker in de eerste weken van dit seizoen heeft zijn krabbel gezet onder een nieuw en 'zeer sterk' verbeterd contract tot medio 2028.

PSV versterkte zich in de afgelopen transferwindow met onder anderen Noa Lang en Hirving Lozano, maar de grote revelatie in de eerste weken van dit seizoen is misschien wel een speler die drie jaar geleden al de overstap maakte naar de club uit Eindhoven. Saibari verruilde KRC Genk in de zomer van 2020 voor PSV. “En dat is voor de Eindhovense club een schot in de roos gebleken”, schrijft Elfrink. “De scouts hadden hem al langer op het oog en op zijn negentiende bleek hij voor een prikkie op te pikken. Het talent had net als Johan Bakayoko een behoorlijke aanloopperiode in de Keuken Kampioen Divisie nodig om zichzelf sportief te ontwikkelen.”

Saibari kwam 55 keer in actie voor Jong PSV, goed voor negen doelpunten en dertien assists. De aanvallende middenvelder is inmiddels niet meer uit de hoofmacht weg te denken. Saibari klopte vorig seizoen onder toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij al nadrukkelijk op de deur en heeft zich onder Peter Bosz ontwikkeld tot basisspeler. Saibari kwam dit seizoen in tien wedstrijden al tot drie doelpunten en twee assists. Zijn ontwikkeling en goede prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. Hij maakte op 12 september jongstleden zijn debuut in de nationale ploeg van Marokko. Nu wordt hij door PSV dus beloond met een nieuw en ‘zeer sterk’ verbeterd contract.

Saibari was bij PSV in het bezit van een contract tot medio 2025, maar de Eindhovenaren hebben hem nu dus vastgelegd tot de zomer van 2028. “De speler zelf ziet in Eindhoven nog voldoende ontwikkelkansen en gelooft in de aanpak van trainer Bosz. Met zaakwaarnemer Ali Dursun onderhoudt PSV al jaren een goede zakelijke relatie en mede daarom is een deal zonder problemen mogelijk gebleven”, aldus Elfrink.