PSV-target Zeno Debast niet rouwig om afketsen overstap naar Eindhoven: 'Integendeel'

In de zoektocht naar een extra centrale verdediger werd PSV afgelopen zomer volop gelinkt aan de jonge Belg Zeno Debast (19). Hij bleef echter bij Anderlecht en is daar zelf niet rouwig om.

Debast bevestigt in een interview met het Belgische Sporza dat een overstap naar Eindhoven afgelopen transferperiode tot de mogelijkheden behoorde. "Er is deze zomer contact geweest met PSV, dat is waar." Toch kwam het er uiteindelijk niet van, en dus is de drievoudig Belgisch international ook komend seizoen 'gewoon' te bewonderen bij Paars-Wit. " Er is uiteindelijk niets van gekomen, maar ik zie het niet als een stap achteruit dat ik nu toch nog een jaar bij Anderlecht blijf. Integendeel", aldus Debast.

Artikel gaat verder onder video

De aanwezigheid van een zeer ervaren ploeggenoot is daar een belangrijke reden voor: "Het is alleen maar positief om nog een jaar met Jan Vertonghen naast mij het team te leiden", vervolgt Debast. De oud-Ajacied streek vorig jaar na buitenlandse avonturen in Amsterdam, Londen (Tottenham Hotspur) en Lissabon (Benfica) in de herfst van zijn carrière voor het eerst neer in zijn vaderland. Debast heeft veel aan de routinier: "Ik leer nog veel van hem, in de matchen en op training. Vooral defensief moet ik nog stappen zetten. Het voorbije jaar ben ik al enorm vooruitgegaan."

Nóg een brok ervaring

De Belgische transfermarkt sluit in tegenstelling tot die in Nederland op vrijdag 6 september. En dus kon Anderlecht zich deze week nog versterken met onder meer doelman Kasper Schmeichel, die het gevecht om de erfenis van de Nederlander Bart Verbruggen (vertrokken naar Brighton & Hove Albion) aan zal gaan. Net als Vertonghen kent ook de Deense keeper een enorme staat van dienst in (onder meer) de Premier League. ""Het is wel positief dat er ervaren spelers zoals Schmeichel bijkomen. Dat is ideaal voor ons want we hebben nog veel jonge spelers in de groep. Zulke grote karakters zijn nu belangrijk in de kleedkamer", meent Debast.