Ronald Koeman schiet in de lach na vraag Valentijn Driessen: 'Ik wist dat het hakblok bij jou al klaarstond'

Ronald Koeman was donderdagavond na afloop van het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Griekenland voorbereid op de kritische vragen van Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf was in zijn analyse over de wedstrijd in Eindhoven vernietigend over de bondscoach en wierp ook op de persconferentie een kritische blik op de systeemwissel. Koeman liet zich echter niet kennen.

Driessen en persconferenties van Nederlandse trainers is een garantie voor succes. Áls je van leuke televisie houdt althans. De verslaggever van De Telegraaf had het de afgelopen jaren meermaals aan de stok met voormalig bondscoach Louis van Gaal. Ook Feyenoord-trainer Arne Slot schoot eerder dit jaar, op de persconferentie naar aanleiding van de ontmoeting met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League, in de lach na een vraag van Driessen.

De journalist toverde donderdagavond ook een glimlach op het gezicht van Koeman. “Hoe benauwd was het dan voor de wedstrijd dat je het helemaal omgooit?”, stelde Driessen de bondscoach de vraag. Koeman liet bij zijn aanstelling als keuzeheer weten dat het Nederlands elftal weer 4-3-3 zou gaan spelen. Dat deed hij in de eerste interlands van zijn tweede termijn als bondscoach, maar dat leverde niet het gewenste succes op. Oranje kreeg de ene na de andere treffer om de oren en dat heeft Koeman doen besluiten het ‘oude’ systeem weer uit de kast te halen.

Driessen was nog niet uitgesproken of Koeman begon al te lachen. “Nee”, haalde de oefenmeester zijn schouders op. “Ik wist dat het hakblok bij jou thuis al klaarstond. Maar ik kan wel zeggen dat het niet spannend is, maar natuurlijk is dat wel zo. Ik voelde wel meer in mijn buik dat het wel goed moest gaan. Dan ben ik ook niet bang om iets te veranderen uit angst dat als het niet goed gaat, mijn hoofd eraf gaat. En terecht waarschijnlijk dan, dus daar heb ik geen moeite mee.”

Gelukkig voor Koeman pakte zijn beslissing goed uit. Oranje won met 3-0 en deed daarmee goede zaken in groep B van de kwalificatiereeks.