Steijn laat jonge speler keihard vallen bij Ajax: ‘Een kansloze en kinderachtige trainer’

De wijze waarop Anass Salah-Eddine bij Ajax wordt behandeld door trainer Maurice Steijn, kan absoluut niet op de goedkeuring rekenen van de supporters van de Amsterdamse club. Salah-Eddine zit zaterdagavond niet eens bij de wedstrijdselectie voor het uitduel met RKC Waalwijk, terwijl hij in de laatste wedstrijd tegen Feyenoord (0-4 verlies) nog invaller was.

Ajax begon de wedstrijd tegen Feyenoord vorige week met Borna Sosa als linksback. De Kroaat werd in de rust gewisseld. Steijn bracht toen niet Gastón Ávila binnen de lijnen, maar Salah-Eddine. Analisten en fans van Ajax suggereerden dat het inbrengen van Salah-Eddine in plaats van Ávila een ‘politieke’ wissel van Steijn was, om een statement te maken naar voormalig technisch directeur Sven Mislintat. Zowel Sosa als Ávila was een aankoop van Mislintat.

Vanavond tegen RKC heeft Steijn Salah-Eddine echter plots helemaal niet meer nodig. Ávila is binnen het elftal gekomen voor Sosa, die in Waalwijk reserve is. Salah-Eddine zit niet eens bij de wedstrijdselectie; de jeugdexponent deed maandag nog als basisspeler ruim een uur mee bij Jong Ajax tegen Telstar (3-2 verlies). Fans van Ajax walgen van de wijze waarop Salah-Eddine wordt behandeld door Steijn. Op X, voorheen Twitter, worden er spijkerharde conclusies getrokken.

“Het is duidelijk dat het inbrengen van Salah-Eddine een misselijke steek was richting Mislintat. En dat in de Klassieker. Hij is nu ‘gewoon’ weer de derde back en stond gisteren in de basis bij Jong. Kansloze en kinderachtige trainer”, schrijft een supporter van Ajax. “Het is een regelrechte schande en geldige reden voor ontslag op staande voet”, reageert iemand anders. Ook veel andere Ajax-fans keuren de handelswijze van Steijn in niet mis te verstane bewoordingen af.

