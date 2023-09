The Athletic verschaft duidelijkheid over droomtransfer Anwar El Ghazi naar Manchester United

Het was een opvallend gerucht dat maandag ineens opdook: Manchester United zou interesse hebben in Anwar El Ghazi, wiens contract bij PSV eerder deze zomer werd verscheurd. Een dag later verschaft The Athletic-journalist Laurie Whitwell duidelijkheid over de opmerkelijke deal die in de lucht zou hangen.

United zou het oog op El Ghazi hebben laten vallen omdat de rechtervleugel ineens een stuk minder goed bezet is. Jadon Sancho lijkt zich namelijk onmogelijk te hebben gemaakt door op X tegen de woorden van Erik ten Hag in te gaan, die de aanvaller ervan betichtte niet goed getraind te hebben. Tot overmaat van ramp komt daar de zaak rond Antony overheen, de Braziliaanse oud-Ajacied hoeft zich voorlopig niet te melden op de club zodat hij zich kan focussen op het weerleggen van de beschuldigingen aan zijn adres door drie verschillende vrouwen.

Helaas voor El Ghazi wordt de mogelijkheid dat hij een droomtransfer naar Old Trafford kan maken door Whitwell echter volledig ontkracht. "Manchester United is niet geïnteresseerd in El Ghazi", schrijft de journalist op X. Ten Hag zou namelijk nog twee kandidaten voor de rechtervleugel achter de hand hebben, waardoor de komst van El Ghazi geen meerwaarde zou hebben. "Facundo Pellistri is gebleven omdat hij uitzicht op speeltijd zou hebben en ook Alejandro Garnacho zou daar ook kunnen spelen. Indien noodzakelijk Bruno Fernandes en Mason Mount ook", besluit Whitwell zijn bericht.

#MUFC not interested in Anwar El Ghazi, after proposal by agents. Right-wing options affected by Antony’s withdrawal + Sancho’s situation, but Pellistri was kept with a view to featuring, plus Garnacho could play there. Fernandes/Mount too, if necessary. — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) September 12, 2023

En dus lijkt El Ghazi verder te moeten zoeken naar een passend vervolg van zijn loopbaan. De inmiddels 28-jarige buitenspeler brak onder trainer Frank de Boer door bij Ajax en verliet die club in de winter van 2017 om aan de slag te gaan bij Lille OSC in Frankrijk. Na Engelse avonturen bij Aston Villa en Everton haalde PSV hem afgelopen zomer terug naar Nederland. Door de aanwezigheid van onder meer Johan Bakayoko en Hirving Lozano dreigde hij echter buiten de boot te vallen in Eindhoven, waardoor de club op Deadline Day besloot zijn verbintenis te verscheuren.