Uitblinkende Mark Flekken bezorgt Ronald Koeman nóg meer hoofdbrekens

Het Nederlands elftal hield donderdagavond na twee doelpuntrijke nederlagen in de Nations League eindelijk weer eens 'de nul'. Doelman Mark Flekken blonk tegen Griekenland uit met als meest in het oog springende actie een prima redding op een lastige vrije trap van de bezoekers. Met zijn goede spel bezorgt hij bondscoach Ronald Koeman een immer lastiger wordende puzzel in zijn zoektocht naar een vaste eerste doelman in Oranje.

Tussen 1995 en 2008 was de keeperspositie in Oranje aan geen enkele twijfel onderhevig. Edwin van der Sar behoorde tot de wereldtop en onder welke bondscoach dan ook stond zijn naam - mits fit - steevast als eerste op het wedstrijdformulier. Hoe anders is de situatie nu, sinds het afzwaaien van Van der Sar verdedigden liefst dertien verschillende keepers het doel van het Nederlands elftal. Vooral de laatste jaren is er een ware stoelendans gaande onder de lat; sinds 2020 kregen liefst acht (!) verschillende keepers speeltijd in Oranje. Van dat achttal is Maarten Stekelenburg inmiddels gestopt, lijkt Remko Pasveer na het verliezen van zijn basisplaats bij Ajax geen kandidaat meer, en zijn Marco Bizot, Tim Krul en Jasper Cillessen op het oog niet meer in beeld.

Artikel gaat verder onder video

In juni van dit jaar speelde de ploeg van Koeman in eigen land de Final Four van de Nations League. Zowel in de halve finale tegen Kroatië (2-4 verlies, na verlenging) als de strijd om de derde plaats tegen Italië (2-3 verlies) kreeg Feyenoord-keeper Justin Bijlow de voorkeur onder de lat. Daarmee werd het aantal tegentreffers dat Bijlow in Oranje moest slikken in zijn zevende en achtste interland ineens meer dan verdubbeld. Hoefde hij in zijn eerste zes wedstrijden slechts vier keer te vissen, nu kreeg hij er in twee potjes ineens zeven om de oren. De manier waarop die goals tot stand kwamen pleitten bovendien niet voor de 25-jarige sluitpost.

Koeman greep na het debacle in de Nations League in: het 4-3-3-systeem werd voor het duel met de Grieken opzij geschoven om plaats te maken voor een 3-4-3-formatie. Of Koeman ook onder de lat een wijziging wilde doorvoeren zullen we nooit weten; Bijlow raakte in augustus namelijk (niet bepaald voor het eerst) geblesseerd. Een polsbreuk houdt hem volgens de laatste berichten minstens tot eind oktober langs de kant. De volgende interlandperiode, waarin Oranje op 13 oktober tegen Frankrijk speelt en drie dagen later uitkomt tegen Griekenland, komt daarmee normaal gesproken te vroeg voor Bijlow. Sowieso zullen zijn weifelende optredens in zijn laatste twee interlands in combinatie met zijn blessuregevoeligheid de kansen van Bijlow in Oranje geen goed hebben gedaan.

Bij absentie van de Feyenoorder koos Koeman dus voor Flekken, die tegenwoordig uitkomt voor Brentford en donderdag zijn vijfde interland mocht spelen. Naast zijn prima reedding op de vrije trap van Anastasios Bakasetas viel hij vooral op vanwege zijn rust aan de bal bij het meevoetballen. De dertigjarige Limburger moest tot donderdagavond meer dan een jaar toekijken in Oranje; nadat Louis van Gaal hem in maart 2022 zijn debuut gunde werd de toenmalige goalie van SC Freiburg tot zijn ontsteltenis niet opgenomen in de definitieve selectie die afreisde naar het WK in Qatar. Daar bombardeerde Van Gaal - tot verrassing van velen - Andries Noppert tot eerste keus onder de lat. De boomlange sluitpost van sc Heerenveen deed het in Qatar naar behoren, maar raakte kort na het toernooi geblesseerd. Sinds de start van dit seizoen is hij terug onder de lat bij zijn club én in de selectie van Oranje.

Als derde keeper riep Koeman de talentvolle Bart Verbruggen op. De 21-jarige voormalig doelman van NAC Breda maakte vorig seizoen een stormachtige ontwikkeling door vanaf het moment dat hij bij Anderlecht voor de leeuwen werd gegooid. Hij verdiende er een transfer mee naar de Premier League, waar Brighton & Hove Albion liefst twintig miljoen euro voor hem neertelde. Ondertussen maakte Verbruggen een prima indruk in Jong Oranje, waar hij onder bondscoach Erwin van de Looi eerste keus was op het EK Onder 21 van afgelopen zomer. Tot een eerste kans in het grote Oranje heeft het echter nog niet geleid.

Tipje van de sluier

Woensdag verklapte Koeman op de persconferentie al dat Flekken een dag later tegen de Grieken het doel van Oranje zou gaan verdedigen. "Omdat ik vind dat hij dat verdient. Op basis van een lange periode in vorm zijn én fit zijn. En omdat hij al langer bij deze groep is geweest", zo luidde de motivatie van Koeman voor dat besluit. De keuzeheer ging ook in op de situatie van de twee reservedoelmannen: "Andries heeft natuurlijk een geweldig WK gekeept maar is een tijdje geblesseerd geweest, dus dan maak je keuzes. En Bart is en wordt een geweldige keeper, hij mag laten zien dat hij uiteindelijk de betere is. Hij heeft een geweldige toekomst voor zich, maar voor tegen Griekenland kies ik voor Mark", aldus Koeman.

Hoe nu verder

Vooral het woordje 'uiteindelijk' dat Koeman uitsprak zou weleens veelzeggend kunnen zijn. Hij lijkt daarmee te hinten naar een toekomst als eerste keus voor Verbruggen, de jongste van het stel. Toch zou het geen gelopen race zijn; de concurrenten van de talentvolle Brighton-sluitpost kunnen immers ook nog jaren mee. Flekken is dus dertig, Noppert vierde in april zijn 29ste verjaardag en Bijlow is ook nog altijd maar 25.

Ierland

Komende zondag speelt Oranje opnieuw; in Dublin wacht een heet uitduel met Ierland, dat donderdag met 2-0 verloor bij Frankrijk. Enerzijds geeft het uitstekende optreden van Flekken tegen Griekenland Koeman geen enkele aanleiding om hem drie dagen later te passeren. Aan de andere kant, mocht hij in Verbruggen de nummer één van de toekomst zien, dan zou het een moment kunnen zijn om hem zijn 'haasje' te gunnen. De kans lijkt op voorhand dat Flekken opnieuw de voorkeur krijgt, maar of dat ook betekent dat hij voorlopig eerste keus blijft is een tweede.