Uitstekend nieuws over Ayase Ueda in aanloop naar Champions League-kraker

Het ziet er naar uit dat Feyenoord slechts één Champions League-wedstrijd zonder een echte spits moet spelen. Door een schorsing van Santiago Giménez en een blessure van Ayase Ueda, beschikten de Rotterdammers plotseling zonder echte spits in de wedstrijdselectie van het miljardenbal. Het lijkt er echter op dat Ueda de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid kan gaan halen.

Volgende week begint de ploeg van Arne Slot aan de Europese campagne tegen Celtic. Tegen de Schotten moet Feyenoord het in ieder geval stellen zonder echte spits. De verwachting is dat Igor Paixão, Yankuba Minteh of Ondrej Lingr als vervangers kunnen fungeren. 1908.nl meldt echter dat Ueda is begonnen aan zijn herstelprogramma.

De Japanner liep in de interlandwedstrijd tegen Duitsland een spierblessure op, waardoor hij voorlopig niet inzetbaar is voor Feyenoord. Er komt langzamerhand wel steeds meer duidelijkheid over zijn blessure naar buiten. De verwachting is dat Ueda, er van uitgaande dat hij geen tegenslagen te verwerken krijgt, tegen Atlético Madrid (op 4 oktober) van de partij is.

Dat zou dus betekenen dat het spitsenprobleem in één klap is opgelost voor Slot. Tegen Celtic is het nog maar de vraag hoe de oefenmeester de poppetjes gaat neerzetten. Dit weekend experimenteerde Feyenoord met verschillende opties als spitsen. Willem van Hanegem heeft in ieder geval een duidelijke voorkeur.