Van der Vaart heeft medelijden: 'Ik wil daar wat over zeggen, ik heb met hem te doen'

Rafael van der Vaart heeft 'te doen' met Marten de Roon. De middenvelder speelde donderdagavond zijn 38ste interland voor Oranje, maar is nog altijd niet onomstreden: de plek naast Frenkie de Jong op het middenveld is iedere keer weer onderwerp van discussie. Na de 3-0 zege werd De Roon ook gevraagd naar die discussie.

"Ik wil wel iets over Marten de Roon zeggen", zei Van der Vaart na het interview van De Roon. "Er is vaak kritiek op hem, we snappen vaak niet dat hij wordt opgesteld. Ik heb ook wel ergens met hem te doen, omdat hij zich bijna moet verantwoorden waarom hij wordt opgesteld", aldus de NOS-analist. "Voor een trainer is het een heel belangrijke speler. Je ziet dat hij erg gewaardeerd wordt door zijn collega's."

De Roon opende de score voor Oranje met een overtuigend schot. "Dan kunnen wij zeiken wat we willen, maar hij maakt vandaag een belangrijke goal. Hij zegt ook heel zelfkritisch dat hij in de eerste helft veel ballen inleverde" Pierre van Hooijdonk nuanceerde: "Heel eerlijk: denk jij dat het vandaag uitmaakte wie naast Frenkie stond? Hij speelde prima, het is een leuke gozer, hij maakt een belangrijke 1-0, maar wij zoeken toch meer iemand als Veerman of Reijnders. Ik wil dat Oranje voetballend nog dominanter is dan het nu is."

