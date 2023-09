Voor straf niet opgeroepen Frimpong spreekt zich uit over toekomst in Oranje

Jeremie Frimpong behoort ook in het nieuwe seizoen weer tot de uitblinkers bij het uit de startblokken geschoten Bayer Leverkusen. Toch ontbreekt de offensieve rechtsback andermaal in de selectie van het Nederlands elftal; bondscoach Ronald Koeman besloot hem niet te selecteren als 'straf' omdat hij niet inging op een uitnodiging voor Jong Oranje. Toch peinst Frimpong er niet over om voor een interlandloopbaan bij Engeland of Ghana te kiezen.

Na drie speelronden gaat Leverkusen trots aan kop in de Bundesliga. Samen met Bayern München is de ploeg van trainer Xabi Alonso als enige nog zonder puntverlies, op basis van het betere doelsaldo houden Frimpong en co Der Rekordmeister voorlopig achter zich. Afgelopen zaterdag droeg Frimpong nog met twee assists bij aan de ruime 5-1 thuisoverwinning op promovendus SV Darmstadt 98, nadat hij op de eerste speelronde ook al een goal én een assist achter zijn naam kreeg tegen RB Leipzig (3-2).

Artikel gaat verder onder video

Frimpong bevindt zich in de unieke positie dat hij kan kiezen uit een loopbaan als international bij liefst drie verschillende landen. Behalve zijn geboorteland Nederland zijn dat Ghana en Engeland, waar hij vanaf zijn zesde woonachtig was. Ondanks het feit dat Koeman hem deze interlandperiode links laat liggen, heeft hij echter nog altijd zijn zinnen gezet op Oranje. "Ik heb dit intern besproken met KNVB-directeur Nigel de Jong. Het was een goed gesprek en we kijken nu vooruit", citeert Voetbal International uit een interview dat Frimpong gaf aan het Duitse blad Kicker.

"Natuurlijk zie ik mijzelf nog spelen onder Koeman", vervolgt Frimpong in het vraaggesprek. "Nederland is mijn land, ik speelde voor de jeugdelftallen toen ik jong was en ik blijf achter mijn keuze staan." Het is voor Frimpong te hopen dat hij er de volgende interlandperiode wél bijzit. Lang hoeft hij daar niet op te wachten: op 13 oktober speelt Oranje in eigen huis tegen Frankrijk, om drie dagen later op bezoek te gaan bij de tegenstander van donderdag, Griekenland.