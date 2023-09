'We hebben geen elf Frenkies, mijn kwaliteiten worden ondergewaardeerd'

Wout Weghorst denkt dat zijn kwaliteiten worden ondergewaardeerd in Nederland. De spits heeft deze week zijn best gedaan om de critici van repliek te dienen: hij scoorde donderdag als basisklant tegen Griekenland (3-0 zege) en was zondag als invaller goed voor het winnende doelpunt tegen Ierland (1-2),

Weghorst krijgt in een interview met ESPN-journalist Pascal Kamperman de opmerking dat Weghorst hiermee antwoord geeft op de kritiek dat hij te weinig scoort. "Als dat nou het enige was wat ze zeiden…", zegt Weghorst, bij wie duidelijke ontlading zichtbaar was na het winnende doelpunt. "Dat komt niet daardoor. Nee, echt totaal niet. Dat had ik vroeger wel, maar ik doe het nu puur vanuit mezelf. Ik ben gewoon megatrots. Vandaag speelde ik m'n 25ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Voor het oog van al deze fans maak ik het winnende doelpunt, dat is pure blijdschap. Zo belangrijk zijn jullie helaas niet meer", lacht Weghorst.

"Natuurlijk krijg je het allemaal mee. Je kunt wel zeggen dat het je allemaal niks doet… Ik heb er wel van geleerd en ben een grote jongen geworden", aldus Weghorst. "Pascal, dat is toch niet leuk? Jij zou het ook niet leuk vinden als mensen dat over jou zeggen. Iedere keer weer. Het maakt niet wat je doet, hoe je het doet… Maar het is ook iets typisch Nederlands. Ik denk dat we daar een keer lering uit moeten trekken. In het hedendaagse voetbal worden er andere dingen gevraagd. De intensiteit van spelen is erg hoog. We zijn altijd op zoek naar mooie, technisch begaafde spelers, elf Frenkie de Jongs… Maar die hebben we niet."

"Je moet het doen met de spelers en de kwaliteiten die je hebt", benadrukt de 25-voudig international. "Ik denk dat ik bepaalde kwaliteiten heb waarvan ik soms vind dat die in Nederland ondergewaardeerd worden. Maar je weet hoe het is. Daar moet je ook mee dealen. Leuk is het niet, nee."