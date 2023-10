'Ajax begaat beleidsmatige misser met aanstelling Maduro, interim-trainer hoort maandag of hij mag blijven'

Volgens Valentijn Driessen heeft Ajax met de aanstelling van Hedwiges Maduro als interim-trainer 'een beleidsmatige misser' begaan. Dat schrijft de chef voetbal van De Telegraaf in zijn column in diezelfde krant, waarin hij tevens stelt zijn hart vast te houden voor de andere besluiten die de clubleiding, momenteel in handen van Louis van Gaal, Jan van Halst en Michael van Praag, de komende tijd moeten gaan nemen om de crisis in Amsterdam te bezweren.

Nadat Maurice Steijn vorige week maandag de laan uit werd gestuurd, kreeg zijn voormalige assistent Maduro de taak om Ajax door de zware uitwedstrijden tegen Brighton & Hove Albion en PSV te loodsen. Om hem bij te staan werd Dave Vos overgeheveld van Jong Ajax, de hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie. Zowel het Europa League-duel (2-0) als de topper die geen topper meer mocht heten (5-2) leverden vervolgens een nederlaag op; waardoor de recordkampioen nu zowel in het tweede Europese clubtoernooi als in de Eredivisie onderaan de ranglijst bungelt.

Volgens Driessen zijn de resultaten de 38-jarige Maduro 'nauwelijks kwalijk te nemen'. Dat geldt des te meer voor de leiding in Amsterdam: "Hoe bestaat het dat een bedrijf met een begroting van ruim 150 miljoen euro zijn lot voor Brighton en PSV in handen legt van twee groentjes: Maduro (38) en Dave Vos (40), die met Jong Ajax stijf onderaan staat in de Eerste Divisie. Wat speelde er in het hoofd van al die beleidsbepalers om dit in al hun wijsheid te beslissen? Dit belooft weinig goeds voor te nemen besluiten bij Ajax om de club te reanimeren", concludeert de journalist.

Hoewel Ajax zeker in de eerste helft in Eindhoven behoorlijk wat beterschap toonde, stond de zwalkende grootmacht na negentig minuten alsnog met lege handen. Driessen schrijft: "Maduro en Vos zijn het jeugdvoetbal nauwelijks ontgroeid en het is daarom niet verrassend dat Ajax als een B-juniorenelftal voetbalde in Eindhoven. Aan de bal soms verrassend goed, maar organisatorisch en qua professionaliteit was het zwaar onvoldoende." PSV scoorde uiteindelijk nog vier keer in het tweede bedrijf; dat het er niet meer werden heeft Ajax in de ogen van de journalist te danken aan 'clementie van de ploeg van Peter Bosz'.

Slachtofferen

Maduro kwam afgelopen zomer als assistent-trainer over van Almere City. Hem wordt een grote toekomst als trainer toegedicht, maar Driessen signaleert dat de voormalig middenvelder niet ongeschonden uit zijn eerste vier maanden is gekomen. Zo krijgt de oud-speler het verwijt te hebben gelekt naar ESPN en neemt Steijn hem de uitspraken van Almere-psycholoog Annemieke Zeijerveld bijzonder kwalijk. Ajax lijkt maandag nog John van 't Schip als definitieve tussenpaus te gaan presenteren. Dan zal ook de nabije toekomst van Maduro duidelijk moeten worden: "Het is niet uitgesloten dat hij sneuvelt omdat de kroonprins heeft gefaald. Toch zou het het monster Ajax sieren om de onervaren Maduro als kind van Ajax te sparen en niet bij z’n eerste misstap te slachtofferen en zijn carrière in de knop te breken", aldus Driessen.