Arne Slot weet wanneer Feyenoord belletje van Europese top kan verwachten

en Arne Slot kunnen allebei niet garanderen dat de aanvaller het seizoen afmaakt als speler van Feyenoord. Door zijn aanhoudende doelpuntenproductie blijft Giménez de aandacht wekken van internationale topclubs. Volgens Slot zal de spits echter ook nog moeten scoren in de Champions League, voordat hij een toptransfer kan maken.

De Mexicaan maakte zondag beide doelpunten voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-2). Hij schoof na afloop aan voor de persconferentie en kreeg enkele vragen over zijn toekomst. “Het is niet in mijn handen. We moeten kijken of Feyenoord me kan behouden”, zei Giménez, die aangaf dat zijn toekomst in de handen van God ligt. "God zal voor mij beslissen."

Artikel gaat verder onder video

Slot kreeg de vraag of Feyenoord koste wat kost moet voorkomen dat de Eredivisie-topscorer vertrekt in januari. “Er zijn weinig Nederlandse clubs die spelers koste wat kost kunnen behouden”, maakte hij duidelijk. “In de winter zie je in het algemeen minder grote transfers. Maar het gaat ook om wat de speler wil.”

Slot wees erop dat Giménez een ‘bijzondere keuze’ heeft gemaakt door van Mexico naar Nedrland te gaan. “Met die stap ga je er financieel niet op vooruit. Hij heeft een bewuste carrièrekeuze gemaakt en volgens mij is hij daar heel nadrukkelijk mee bezig. Daarom is hij zo hard gaan werken in de gym en op het trainingsveld, toen hij in Nederland kwam. Dat heeft ertoe geleid dat hij nu de speler is die hij is.”

Giménez zal dus niet akkoord gaan met het eerste het beste aanbod, vermoedt zijn trainer. “Het zou mij verbazen als hij niet heel goed zou nadenken over zijn vervolgstap. We snappen allemaal: als er echt een unieke club langskomt… Maar ik denk, en dat is een aanname, dat hij er eerst ook een paar in de Champions League moet maken, voordat zo’n unieke club aanklopt.”

In de zomer werd Giménez al met meerdere clubs in verband gebracht, waaronder Benfica, West Ham United en Atlético Madrid. Onlangs meldde journalist Gianluca Di Marzio dat Giménez ‘één stap verwijderd’ was van een overstap naar Madrid, maar dat de ‘krappe deadlines’ roet in het eten gooiden. Begin deze week maakte de Duitse journalist Florian Plettenberg melding van interesse van Eintracht Frankfurt.