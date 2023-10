Bert van Marwijk tipt Ronald Koeman: 'Dat kan tegen Frankrijk werken'

en zijn weliswaar niet beschikbaar voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland, maar dat betekent niet dat Ronald Koeman helemaal niets meer te kiezen heeft in de voorhoede. De bondscoach heeft alleen al voor de spitspositie de keuze uit , en . Bert van Marwijk zou het wel weten wie hij zou opstellen tegen de Fransen.

De spitspositie was tijdens de eerste termijn van Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal geen discussiepunt. Memphis was één van de namen die als eerste op het wedstrijdformulier verscheen. Ook onder Louis van Gaal was de aanvaller zeker van zijn plaats. Memphis worstelt echter al geruime tijd met zijn fitheid, waardoor Koeman vooralsnog niet tot nauwelijks een beroep op hem heeft kunnen doen. De wedstrijden in de finaleronde van de Nations League gingen aan Memphis voorbij en dat gold ook voor de duels met Griekenland en Ierland in september.

Artikel gaat verder onder video

Ook de komende wedstrijden moet de aanvaller van Atlético Madrid missen. Volgens Van Marwijk heeft Oranje echter al langer een probleem in de punt van de aanval. “Over Memphis als potentiële spits kan het Nederlands elftal niet beschikken. Maar in werkelijkheid is het al best lang dat we niet een spits hebben waarmee iedereen tevreden is”, schrijft Van Marwijk in zijn column in De Telegraaf. “Van Basten was een spits die er heel lang stond en daar was nooit discussie over. Over Cruijff vroeger ook niet. En als Gullit in de spits stond, was ook iedereen blij. We hebben als land een aantal decennia genoegen spitsen gehad die tot de verbeelding spraken. Maar er zijn ook periodes dat er niet een echte spits is.”

Het wordt Koeman ook niet makkelijk gemaakt. In de persoon van Myron Boadu leek zich een paar jaar geleden een spits voor de toekomst aan te dienen, maar hij worstelt sinds zijn transfer van AZ naar AS Monaco met blessures en komt er daardoor niet aan te pas in Frankrijk. Bij Oranje is hij al een tijdje niet meer in beeld. Weghorst levert (bijna) altijd als hij speelt, maar is desondanks niet onomstreden. Luuk de Jong en Vincent Janssen hebben bedankt voor Oranje, terwijl Brian Brobbey er nog niet in is geslaagd om over een lange periode een goed niveau te halen. Brobbey is er deze week wel bij, maar Van Marwijk verwacht dat Koeman de spitspositie anders gaat invullen. “Ik begrijp best dat er is geprobeerd met Malen in de spits te spelen en ik zou dat ook deze week niet uitsluiten. Een beweeglijke spits tegen een tegenstander als Frankrijk kan werken.”