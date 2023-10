Chagrijnige Lazio-trainer Sarri deelt enorm compliment uit aan Feyenood

Als er iemand is die ongetwijfeld hoopt dat het treffen tussen Feyenoord en Lazio snel voorbij is, dan moet dat Maurizio Sarri zijn. De hoofdtrainer van de ploeg uit Rome bewaart slechte herinneringen aan De Kuip en kent ook nog eens een onrustige voorbereiding op de belangrijke wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Een groot compliment voor de aanstaande tegenstander kon Sarri nog wel kwijt.

De Italiaanse keuzeheer is woensdagavond zeker niet voor het eerst te gast in De Kuip. Sarri ging in 2015 als trainer van Napoli met 2-1 onderuit tegen Feyenoord en leed vorig seizoen een pijnlijke nederlaag in de laatste speelronde in de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers wonnen met 1-0 en plaatsten zich daardoor als groepswinnaar voor de knock-outfase, terwijl Lazio genoegen moest nemen met de derde plaats en een vervolg in de UEFA Conference League. Maar wat Sarri vooral niet beviel, was de fanatieke Feyenoord-aanhang. Naast bekers bier werd er zelfs een volle katheter met urine naar de Lazio-bank gegooid.

Artikel gaat verder onder video

“Het was vorig seizoen de verantwoordelijkheid van Feyenoord. Het had gewoon nooit mogen gebeuren”, wordt Sarri een dag voor de ontmoeting tussen Feyenoord en Lazio geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Ik weet ook niet hoe het heeft kunnen gebeuren.” De Italiaan noemde De Kuip vorig jaar een ‘gekkenhuis’, een uitspraak die niet onopgemerkt bleef. De Feyenoord-aanhang maakte naar aanleiding van die opmerking een spandoek, maar die zal door toedoen van de UEFA niet te zien zijn in De Kuip. Sarri had er géén problemen mee gehad. “Liever dat, dan dat ze urine over me heen gooien. Ik ben niet altijd positief geweest over de supporters hier. Maar geef me alsjeblieft een fatsoenlijke vraag.”

Sarri had duidelijk geen zin in de persconferentie. En daar valt wat voor te zeggen. Lazio was voornemens om dinsdagavond in De Kuip te gaan trainen, maar moest door een vertraagde vlucht een streep zetten door die plannen. Een chagrijnige Sarri - die met een 0-2 zege bij Sassuolo overigens een prima generale beleefde voor de ontmoeting met Feyenoord - was nog wel erg lovend over de tegenstander van woensdagavond. “Atlético Madrid heeft niets waar Feyenoord jaloers op kan zijn”, leest het bij Football Italia.

Zowel Feyenoord als Lazio zet bij een overwinning een belangrijke stap richting overwintering - of dat nou in de Champions League of Europa League is. Lazio bezet momenteel de tweede plaats, met één punt meer dan Feyenoord. De aftrap in De Kuip is om 18.45 uur.