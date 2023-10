Erik ten Hag krijgt na dramatisch avond op Old Trafford opvallende beoordelingen

Manchester United wordt afgemaakt in de Engelse media na de ontluisterende 2-3 nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League. The Red Devils incasseerden dinsdagavond de zesde nederlaag in tien wedstrijden en zijn daardoor bezig aan de slechtste seizoensstart in 37 jaar. De beoordelingen die Ten Hag krijgt, lopen flink uiteen.

Zo wordt Ten Hag na de nederlaag op Old Trafford door The Daily Mail beoordeeld met een kleine voldoende: een 6. "Zes nederlagen in tien wedstrijden. Het wordt nu echt een puinhoop voor Erik ten Hag. In de tweede helft werd hij op tactisch vlak afgetroefd", wordt het cijfer onderbouwd. Manchester Evening News beoordeelt Ten Hag met een 5. "Hij selecteerde een logisch team, maar Rashford presteerde niet, op het eerste doelpunt na. United verbeterde zich toen Eriksen erin kwam voor Mejbri, maar implodeerde vervolgens."

De Britse tak van ESPN is met een rapportcijfer van 4 strenger voor Ten Hag. "Het regent niet, het giet. Er waren periodes waarin United er goed uitzag, maar ook deze wedstrijd gaat de geschiedenis in als een ongelukkig vertoning. De druk op de onder vuur liggende Nederlander blijft toenemen", wordt er geschreven. 90Min spant de kroon met een 2 als beoordeling. "Hij had geen idee hoe hij zijn team moest neerzetten om de 1-0 en 2-1 vast te houden."

Manchester United verloor ook de eerste wedstrijd in de Champions League (4-3 tegen Bayern München) en staat na twee speelrondes laatste in Groep A. Over drie weken neemt de ploeg van Ten Hag het voor eigen publiek op tegen FC Kopenhagen. Daarna wacht een duel in Deense hoofdstad alvorens er weer tegen Galatasaray (29 november) en Bayern München (12 december) wordt gespeeld.