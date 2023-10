Johan Derksen schrikt wakker: 'Een raar geluid in huis. De volgende ochtend bleek...'

Johan Derksen is dit weekend opgeschrikt door een aardbeving. De analist van Vandaag Inside, woonachtig in Grolloo, werd in de nacht van zaterdag op zondag wakker van een beving in het Drentse dorpje Ekehaar.

Derksen vertelde maandagavond bij Vandaag Inside hoe hij de aardbeving heeft beleefd. “Het is toch raar. Een heel raar geluid, alsof er in de verte een bom viel, en het hele huis trilde. Mijn vrouw en ik hebben gekeken, er was verder niks. Geen schade”, zei Derksen. “De volgende dag was in het nieuws dat er voor de derde keer in korte tijd een aardbeving was in het dorpje Ekehaar, dat is zo’n drie tot vijf kilometer van mijn huis.”

De beving, op een diepte van drie kilometer, is volgens het KNMI 'geïnduceerd'. Dat betekent dat de beving samenhangt met gaswinning in de regio. “Daar is een gasveld”, weet ook Derksen. “Het komt nu mijn richting in, het is echt om de hoek. Het was 2,2 op de schaal van Richter. Ik weet niet of dat veel schade veroorzaakt, maar als vijf kilometer verder je hele huis trilt, is er wel wat aan de hand. Het is gebeurd op drie kilometer diepte.”