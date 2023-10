Maurice Steijn weigert handdoek te werpen na 'ongelooflijke mokerslag' in Utrecht: 'Maar heb het niet in de hand'

Ajax-trainer Maurice Steijn weigert de handdoek in de ring te werpen na de 4-3 nederlaag die hij zondag in Utrecht moest slikken. Toch beseft de oefenmeester na acht (!) wedstrijden zonder overwinning op rij dat het moment dat de clubleiding ingrijpt en hem op straat zet met de week groter wordt.

Na afloop van het duel stond Steijn zichtbaar aangeslagen voor de camera's van ESPN. Uiteraard werd hem gevraagd naar de kans op een mogelijk ontslag. De trainer probeert echter positief te blijven: "Het enige dat ik kan doen is bij mezelf blijven en met deze ploeg aan de slag. Ik zie nog steeds veerkracht in deze ploeg, en dat is voor mij het allerbelangrijkste. Na 2-0 achter toch nog je rug rechten naar 3-2", benoemt hij wat er wél goed ging. Dat Ajax daarna echter alsnog een nederlaag moest slikken noemt Steijn 'een ongelooflijke mokerslag'.

En dus wordt de roep om een vroegtijdig afscheid van de trainer steeds luider in Amsterdam. Zelf zegt Steijn: "Als Ajax vindt dat dat de oplossing is om weer resultaten te boeken, wie ben ik dan om dat tegen te houden?" Toch zou hij het niet terecht vinden als het bijltje na het verlies in Utrecht voor hem zou vallen: "Op basis van de resultaten zou je misschien zeggen: ja. Maar op basis van wat we allemaal nog kunnen bewerkstelligen: nee. Maar, dat is niet iets dat ik in de hand heb."

De nederlaag in Utrecht is slechts een symptoom van wat er allemaal nog niet goed gaat in Amsterdam, beseft Steijn: "We hebben te weinig punten, het spel is ook nog niet goed genoeg", somt de van Sparta overgekomen oefenmeester op. "Maar dan nog vind ik, dat als je uit bij Utrecht drie doelpunten maakt, dan mag je 'm niet verliezen." Als Steijn mag aanblijven mag hij zijn borst natmaken voor de komende week: zijn elftal gaat achtereenvolgens op bezoek bij Brighton & Hove Albion in de Europa League (donderdag) en Eredivisie-koploper PSV (zondag).

Maurice Steijn blijft strijdbaar, ondanks de zoveelste mokerslag voor Ajax.



