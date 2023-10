Maurice Steijn wekt veel verbazing met uitspraak over Taylor: 'Ik laat dit even op mijn timeline inzinken'

Een groot deel van de Ajax-aanhang ziet Maurice Steijn het liefst vandaag nog vertrekken, maar de hoofdtrainer staat naar alle waarschijnlijkheid ook na de interlandperiode nog voor de groep in Amsterdam. Steijn krijgt van de supporters vooral het verwijt dat hij geen tactisch plan lijkt te hebben. Zij verbazen zich na Ajax - AZ over een uitspraak van de Hagenaar over de positionering van .

“Ongelooflijk balen. Je bent elke dag keihard met die gasten bezig om beter te worden, op vastigheden te trainen. Het enige wat je dan nodig hebt is een keer een lekker resultaat, maar dat blijft ook vandaag (zondag, red.) weer uit”, was na afloop van het treffen tussen Ajax en AZ de eerste reactie van Steijn voor de camera van de NOS. Steijn werd vervolgens gevraagd naar de eerste Alkmaarse treffer. “Je ziet dat we niet goed staan bij de pass van Hato. We staan totaal niet goed in de organisatie. We zouden ook met twee zessen spelen, dus Taylor moet eigenlijk ook rondom de scheidsrechter spelen.”

Het is de zin na de komma die bij Ajax-supporters tot veel verbazing leidt en voor veel verwarring zorgt. “Geen wonder dat AZ zoveel vrijheid heeft, als je één speler opoffert om de scheidsrechter te dekken”, schrijft iemand cynisch op X, voorheen Twitter. Ajax-fans begrijpen er sowieso weinig van dat Steijn Taylor als één van de ‘zessen’ wilde opstellen. “Gezien positionering van Taylor nog opmerkelijker dat Steijn met droge ogen kan beweren dat hij met een dubbele 6 wilde spelen” en “Hoe kunnen ze deze man aanhouden als hij dit gewoon openlijk zegt? Los van het feit dat Taylor in niks een 6 is en je Tahirovic op de bank hebt”, zijn onder meer de reacties daarop.

Steijn tegenover de @NOS



“We zouden eigenlijk met 2 zessen spelen, dus Taylor moet eigenlijk rond de scheidsrechter spelen”



Ik laat dat even op mijn timeline inzinken.#Ajax — Klerry Hunstra (@KlerryHunstra) October 9, 2023 Gezien positionering van Taylor nog opmerkelijker dat Steijn met droge ogen kan beweren dat hij met een dubbele 6 wilde spelen. — Mateo (@MateoCxsierra) October 9, 2023 Geen wonder dat AZ zoveel vrijheid heeft, als je 1 speler opoffert om de scheidsrechter te dekken 😂 — Frank (@ajaxofiel) October 9, 2023 💀💀💀💀💀💀



Als we serieus het verdedigen willen verhelpen zou ik voorstellen om te spelen met Tahirovic en Vos, dubbele 6 om de verdediging te ondersteunen — Lucas Acda (@ChocoBeatYou) October 9, 2023 Dit is De Speld? Toch? — NEEL (@Internationeel) October 9, 2023 De man heeft werkelijk NUL visie of tactische kwaliteit. — M (@vangroeningen) October 9, 2023

Taylor beleefde evenals zijn ploeggenoten een rampzalige middag in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder kreeg na afloop van het thuisduel met Olympique Marseille in de Europa League complimenten voor zijn spel, maar deelt sindsdien mee in de malaise. Taylor verzuipt in de grote ruimtes die ontstaan op het veld. Dat was zondagmiddag duidelijk te zien bij de openingstreffer van Vangelis Pavlidis. Jordy Clasie werd volledig over het hoofd gezien, waarna de bal via Mayckel Lahdo en een harde knal van Pavlidis uiteindelijk in het doel belandde. Taylor erkende na afloop dat het ‘echt zwaar’ is om in de grote ruimtes te spelen.