Mike Snoei heeft geen keus en zet vier 'topgasten' uit Telstar-selectie

Telstar-trainer Mike Snoei heeft vier spelers die weigeren om vrijdag in een speciaal ontworpen regenboogshirt aan te treden in het duel met TOP Oss uit zijn selectie gezet. De trainer kan echter wel begrip opbrengen voor het besluit dat , Leonardo Roca de Almeida, en Alae-Eddine Bouyaghlafen hebben genomen.

"Het shirt is onderdeel van Telstar All Together, een campagne waarmee de club wil laten zien voor verbinding en inclusie te staan", legt Snoei uit tegenover de NOS. Hij spreekt in datzelfde interview tegen dat het genoemde viertal zich daar niet mee kan vereenzelvigen: "Het shirt staat er vooral voor dat iedereen welkom is en dat is echt Telstar. Het idee dat deze spelers daar niet achter staan, klopt niet. Het zijn vier topgasten."

De vier zouden slechts 'een deel' van de boodschap die Telstar met het shirt wil verspreiden níet ondersteunen. "Tolerant zijn betekent dat wij hun keuze ook moeten respecteren", meent Snoei dan ook. Buiten het feit dat zij vrijdag geen deel uit zullen maken van de selectie, worden zij dan ook niet verder bestraft door de club: "De boodschap gaat juist om tolerantie. Als er nog meer consequenties aan zouden zitten, respecteren wij niet wat zij hebben besloten."

Snoei denkt dat Telstar, dat zich wel vaker uitspreekt vóór inclusie, de hand ook in eigen boezem moet steken: "Misschien hadden wij als club het ook beter kunnen doen en moeten we dit al aangeven wanneer we spelers aantrekken." Hij baalt vooral van de gevolgen voor de wedstrijd tegen TOP: "Het is wel jammer dat onze betere vorm onderbroken wordt door zoiets wat veel belangrijker wordt gemaakt dan het sportieve, ook al is het terecht."