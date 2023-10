Noa Lang maakt teamgenoten duidelijk verwijt: 'Het is ongelooflijk'

vindt dat het achterin veel beter moet bij PSV. De manier waarop de Eindhovense club dinsdagavond tegen Sevilla op sommige momenten de kansen weggaf, is de 24-jarige aanvaller een doorn in het oog.

PSV knokte zich thuis tegen Sevilla dankzij een doelpunt van Jordan Teze in de vijfde minuut van de blessuretijd naar een 2-2 gelijkspel. Tien minuten daarvoor was de ploeg van trainer Peter Bosz door een rake penalty van Luuk de Jong voor de eerste keer op gelijke hoogte gekomen. Dat doelpunt werd meteen na de aftrap uitgegumd door de bezoekers uit Spanje, die via Youssef En-Nesyri weer op voorsprong kwamen.

Artikel gaat verder onder video

“Ik denk dat we onszelf in de voet schieten”, zegt Lang voor de camera van RTL 7. “We hebben veel kansen gehad. Ik ook. Op dit niveau moet je de kansen afmaken, anders word je gewoon afgestraft. Dat zie je ook. Achterin moet het beter. We konden de wedstrijd zelfs nog met 2-3 verliezen. Het is ongelooflijk.”

Lang was tegen Sevilla de grote uitblinker aan Eindhovense zijde. Hoewel de Oranje-international niet scoorde en ook geen assist gaf, was hij continu dreigend. “Ik doe alles op intuïtie en gevoel. Na een tijdje merkte ik dat ze me met drie man insloten.. Daar hou ik wel van, het maakt de uitdaging alleen maar groter. Kom maar met z’n drieën, het boeit me niet. Ik ga er gewoon langs.”