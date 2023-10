Ook nu al kritiek op Ajax' interim-coach John van 't Schip

Dick Advocaat snapt niet waarom John van ’t Schip niet per direct instapt bij Ajax. Hedwiges Maduro is tegen Brighton & Hove Albion en PSV de tussenpaus voordat Van ’t Schip als interim-trainer het stokje overneemt. De Ajax-man maakt het tot aan het einde van dit seizoen vol in de Johan Cruijff Arena. Volgens Advocaat had hij ook direct kunnen instappen, ook als dat had betekend dat hij direct tweemaal zou verliezen – wat bij een deel van de achterban de verwachting is voor de komende twee zware wedstrijden.

Ter verdediging van De Kleine Generaal moet worden opgemerkt dat hij in de uitzending van de voetbaltalkshow maandagavond vermoedelijk nog niet wist van het feit dat Van ’t Schip momenteel in Turkije verblijft met zijn familie, mede om het overlijden van zijn partner Daniëlle te verwerken. Dat bleek pas een dag later (dinsdag) uit een publicatie in De Telegraaf.

Bekijk in onderstaande video van Veronica Offside het fragment waarin Advocaat kritisch is op de keuze van Van 't Schip.