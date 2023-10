Politie pleit voor vergaande landelijke maatregel na AZ - Legia Warschau

De politie wil dat Europese clubs geen supporters meer mogen meenemen naar uitwedstrijden in Nederland als zij zich in een eerdere ontmoeting met een Nederlandse club schuldig hebben gemaakt aan (excessief) geweld. Die oproep doet de Amsterdamse politiechef Frank Paauw in een open brief, die ook is ondertekend door de politiechefs van Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant.

Directe aanleiding voor de oproep is dat zich in korte tijd een aantal gewelddadige incidenten heeft voorgedaan rond Europese wedstrijden. Als voorbeeld wordt het uit de hand gelopen duel tussen AZ en Legia Warschau genoemd. "Er is sprake van meer extreem en meer georganiseerd geweld, waarbij de politie steeds vaker een gericht doelwit lijkt te zijn. Zo zijn bij het meest recente incident op 5 oktober jl. de ME-collega’s niet alleen fysiek belaagd, waarbij een politie-collega bewusteloos is getrapt, maar zijn ook geweldsmiddelen van hen afgenomen."

Paauw schrijft dat er bij voetbalwedstrijden op dit moment sprake is van buitensporige politie-inzet. "Daardoor kan het niet anders dat een specialistische groep collega’s bovengemiddeld vaak wordt ingezet. Deze zelfde zogenoemde kwaliteitsgroepen, zijn ook aan zet bij ondersteuning van bijvoorbeeld demonstraties door het hele land. Het hoge aantal inzetten brengt überhaupt al een risico met zich mee op het inboeten van kwaliteit (scherpte, flexibiliteit). Daar komt het verhoogde geweld in de richting van de ME nog bovenop. Goed werkgeverschap staat daarmee voor ons op alle punten onder druk."

De inzet rond Europese wedstrijden heeft volgens Paauw gevolgen voor de reguliere inzet en de plicht die de politie richting de bewoners moet vervullen. "Meest zichtbaar is dit binnen de basisteams, die momenteel al onder de sterkte moeten functioneren. Zij kunnen, doordat ze leveren aan de kwaliteitsgroep ME, bijvoorbeeld minder zichtbaar zijn in de wijken. Ook voor de Opsporing en Intelligence heeft de inzet bij Europese voetbalwedstrijden directe impact op de beschikbaarheid van personeel voor het maken van veiligheidsbeelden en het draaien van onderzoeken. Ditzelfde geldt voor collega’s in de meer ondersteunende processen, ook zij komen minder toe aan hun kerntaken. Kortom, ander belangrijk politiewerk wordt niet of (veel) later gedaan."

Legia Warschau is wat de politiechef betreft de eerste club waarvan de supporters niet meer in Nederland welkom zijn. "De burgemeester van Alkmaar heeft zich hierbij reeds uitgesproken dat zij supporters van deze club niet meer in haar stad wil ontvangen."