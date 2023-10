Slot berust: 'Dit weet je van tevoren, hoeven we niet over te klagen'

Feyenoord-trainer Arne Slot staat deze week met een kleine selectie op het trainingsveld. Zijn halve elftal reisde af naar hun respectievelijke nationale elftallen; spitsen en vliegen daarvoor bovendien de halve wereld over.

Liefst vier Feyenoorders meldden zich deze week bij het Nederlands elftal: Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer, Quilindschy Hartman en de op het laatste moment aan de groep toegevoegde Calvin Stengs. Daarnaast zijn ook spelers als Ondrej Lingr, Alireza Jahanbakhsh en Leo Sauer geselecteerd voor respectievelijk Tsjechië, Iran en Slowakije. Gernot Trauner blijft voorlopig in Rotterdam; Feyenoord zal 'pas over een aantal dagen' bekijken of de verdediger, die overbelast is, alsnog kan afreizen naar de nationale ploeg van Oostenrijk zo weet De Telegraaf. De geblesseerden Justin Bijlow en Luka Ivanusec blijven sowieso in Rotterdam om daar verder te werken aan hun erstel.

Met de Mexicaanse ploeg speelt Eredivisie-topscorer Giménez deze interlandperiode twee oefenduels in de Verenigde Staten. Op zondag 15 oktober is Ghana de tegenstander in Charlotte, drie dagen later treft hij EK-organisator Duitsland in Philadelphia. De Telegraaf becijfert dat de 21-jarige spits daarvoor in totaal zo'n 22 duizend kilometer in het vliegtuig moet afleggen. Ook de Japanner Ueda, deze zomer overgekomen van Cercle Brugge, spaart deze weken behoorlijk wat Air Miles bij elkaar; de krant komt in zijn geval tot 20 duizend vliegkilometers. Japan speelt twee oefenwedstrijden in eigen land; op vrijdag 13 oktober is Canada de tegenstander in Niigata, dinsdag 17 oktober neemt hij het op tegen Tunesië in Kobe.

Op zaterdag 21 oktober hervat Feyenoord de competitie met een thuiswedstrijd tegen Vitesse; vier dagen later komt SS Lazio op bezoek in de Champions League. Slot zal dan ook hopen dat zijn beide spitsen dan niet twee keer 90 minuten in de benen hebben, maar wil niet al te dramatisch doen over de situatie: "Dit weet je van tevoren als je spelers uit die landen aantrekt, daar hoeven we dus ook niet over te klagen."