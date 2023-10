Steven Bergwijn valt even stil en komt met pijnlijk en veelzeggend antwoord op belangrijke vraag

weet niet goed of hij nog houvast ziet bij Ajax. De aanvoerder van de Amsterdammers zat er na afloop van de met 4-3 verloren wedstrijd tegen FC Utrecht duidelijk doorheen. De buitenspeler snapt niet hoe Ajax de 2-3 voorsprong in De Galgenwaard toch nog uit handen heeft kunnen geven.

"We staan er gewoon weer met een klote gevoel", begint de linksbuiten van Ajax in gesprek met ESPN. "Ik kan mijn gevoel eigenlijk niet beschrijven. Ik denk als je hier drie keer scoort, als je ook van een 2-0 achterstand terugkomt, dan mag je niet meer verliezen. Als je ziet hoe we die goals tegenkrijgen. Dat is veel te makkelijk", zegt Bergwijn. Bij meerdere doelpunten, waaronder de laatste twee, zag Ajax er defensief gezien zeer matig uit. Bergwijn is van mening dat Ajax in zo'n situatie veel meer de voorsprong moet koesteren: "Je moet gewoon geen gekke dingen doen, ik heb die goal nog niet teruggezien, maar het ging wel weer heel makkelijk.."

ESPN-verslaggever Christiaan Wilaert stelt Bergwijn vervolgens een belangrijke vraag: zie je nog houvast bij Ajax? Vervolgens laat de aanvoerder van de Amsterdammers een duidelijke stilte vallen: "Dat is moeilijk te zeggen", is Bergwijn zijn veelzeggende antwoord. De aanvoerder van Ajax ziet weinig aanknopingspunten bij de club, die nu op een beschamende zeventiende positie in de Eredivisie staat.

Dat moest de aanvaller na afloop van het duel ook uitleggen aan de supporters van Ajax, wat hij deed op eigen initiatief: "Zoals je weet ga je gewoon bedanken altijd en ik vond dat ik daar naartoe moest gaan. Ze staan elke wedstrijd achter ons. Het was niks ergs wat ze zeiden. Ik probeer ze gewoon mee te geven dat wij ook altijd ons uiterste best te doen", besluit Bergwijn.