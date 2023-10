Valentijn Driessen onthult zeer opvallende reactie bij Feyenoord op nieuws over Berghuis

Feyenoord is allerminst verrast over de recente publicatie van De Telegraaf over , zo weet Valentijn Driessen. De chef voetbal schreef eerder deze week samen met Mike Verweij een artikel, waarin werd geclaimd dat de ontslagen Ajax-trainer Maurice Steijn niet meer wilde samenwerken met Steven Berghuis.

Driessen was woensdag in Rotterdam voor de Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en Lazio. Eerder op de dag woonde hij ook dat affiche in de UEFA Youth League bij. Driessen liep ondertussen ‘allemaal mensen van Feyenoord tegen het lijf’, met wie hij het artikel besprak.

Artikel gaat verder onder video

“Stuk voor stuk zeiden ze: ‘Wat een geweldig stuk. Die rol van Berghuis, heel herkenbaar, dat hebben we allemaal hier meegemaakt in de tijd van Dick Advocaat’”, zegt Driessen in de podcast Kick-Off. “Ik vroeg: ‘Wat voor gedrag is dat dan?’ Hij zei (Driessen spreekt hier over één persoon, red.): ‘Steven Berghuis wil dat een elftal om hem heen wordt gebouwd. De ideeën die hij heeft voor een elftal, moet de trainer overnemen.’”

Driessen kan zich nog onenigheid herinneren tussen Advocaat en Berghuis over de speelstijl van Feyenoord. De trainer wilde van achteruit voetballen; de aanvaller wilde naar voren. “Er verscheen dan een heel gat op het veld en Dick werd gek langs de lijn. Iemand die erbij is geweest, zei: ‘Als Steven zijn zin niet krijgt, dan gaat die mensen om zich heen verzamelen binnen de spelersgroep. Die gaat die bewerken. Die zegt dan dingen als: als we zo gaan spelen, dan komen jouw kwaliteiten ook beter tot uiting.’ Dan krijg je groepjesvorming.”

Op die manier wordt de autoriteit van een trainer ondermijnd, zegt de journalist. “Als een halve spelersgroep ook naar voren wil voetballen. Dat deed hij wel heel slim en sluw. Mensen bij Feyenoord vonden het allemaal heel herkenbaar.”