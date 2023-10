'Vangelis Pavlidis gelinkt aan dezelfde club als Santiago Giménez'

staat in de belangstelling van Eintracht Frankfurt. De Duitse club scoorde dit Bundesliga-seizoen pas zes keer en is dus op zoek naar versterkingen in de voorhoede. Volgens Sport1 gaat Frankfurt aankomende winter een hengeltje uitgooien naar de AZ-topscorer.

Het is geen verrassing dat Eintracht Frankfurt in de zoektocht naar doelpunten is uitgekomen bij Pavlidis. De Griek is onwaarschijnlijk sterk begonnen aan het nieuwe Eredivisieseizoen en scoorde in iedere competitiewedstrijd een doelpunt. Ook in de Conference League wist Pavlidis al één keer het net te vinden.

Eintracht Frankfurt heeft het dus moeilijk op het gebied van doelpunten maken. De verliezend finalist van de afgelopen DFB Pokal scoort dit jaar moeizaam en trof pas zes keer het doel. Alleen hekkensluiters FC Köln, VfL Bochum en Mainz 05 scoorden minder. Dit komt waarschijnlijk door het late vertrek van Randal Kolo Muani naar Paris Saint-Germain. De Duitsers zagen de Fransman op Deadline Day vertrekken en konden dus geen vervanger meer halen.

Volgens Sport1 hangt een prijskaartje van ongeveer twintig miljoen euro aan Pavlidis. De AZ-spits is niet de enige Eredivisie-speler die gelinkt wordt aan Frankfurt. Santiago Giménez werd door SkyDeutschland gelinkt aan de Bundesliga-club. De Mexicaan lijkt echter veel te duur voor die Adler.