Veelbesproken duel tussen Nederland en Ierland komt onder de aandacht van de UEFA

De UEFA maakt zich weinig zorgen over de ongebruikelijke situatie die is ontstaan voor het nationale team van Ierland, zo meldt The Athletic. Deze week kwam naar voren dat de Ieren gebaat kunnen zijn bij een nederlaag tegen Nederland op 18 november.

Ierland kan zich via reguliere weg niet meer plaatsen voor het EK van volgend jaar, maar via een omweg nog wel. De landen die in de laatste editie van de Nations League het best presteerden en zich niet via de reguliere weg voor het EK plaatsen, krijgen een herkansing in de Nations League.

Ierland staat op deze ranglijst slechts op de 26ste plaats. Veel landen die boven de Ieren staan, hebben zich echter al geplaatst voor het EK of staan op het punt om dat te doen. In Ierland hoopt men dat zo veel mogelijk landen die de bovenste 25 plekken van de ranglijst zich rechtstreeks plaatsen voor de eindronde. Als alles een beetje meezit, dan mogen de Ieren deelnemen aan de play-offs om een EK-ticket.

Nederland is, in tegenstelling tot Griekenland, één van de landen die boven Ierland op de ranglijst staat. De Ieren hopen zodoende dat Nederland als tweede eindigen in Groep B van de EK-kwalificatie. Op 18 november kan Ierland het laatste zetje geven door te verliezen in de Johan Cruijff ArenA.

Logischerwijs zijn er de afgelopen dagen vragen gerezen over de sportieve integriteit van de kwalificatie nu het voor Ierland gunstiger is om te verliezen dan winnen van Oranje. De UEFA is echter ‘relaxed’ over de ongewone situatie. Dat een (bewuste) nederlaag van Ierland in Amsterdam een doorslaggevende factor wordt, zou statisch gezien onwaarschijnlijk zijn.