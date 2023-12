AZ doet wat het moet doen en kijkt tussen hoop en vrees naar Birmingham

AZ heeft in de Conference League gedaan wat het moest doen om zicht te houden op overwintering: winnen van het Bosnische Zrinjski Mostar. In Alkmaar werd het 1-0 voor de Alkmaarders door een benutte strafschop van spits . AZ moet nu hopen dat Aston Villa en Legia Warschau in Birmingham het niet op een akkoordje gooien.

De ploeg van Pascal Jansen moest donderdagavond winnen van Zrinjski om nog zicht te blijven houden op Europese overwintering. De slechte uitgangspositie van AZ was mede te danken aan de uitwedstrijd tegen de Bosniërs, die na een 3-0 voorsprong nog met 4-3 verloren werd. AZ verscheen aan de aftrap zonder Sven Mijnans, die door blessureleed aan de kant staat.

Artikel gaat verder onder video

De Alkmaarders hadden in de eerste helft moeite met het vinden van een gaatje in de Bosnische defensie. Kansen waren schaars in de eerste helft, maar de kansen die er waren mochten er wezen. Zo kreeg Ernest Poku een enorme kans op de openingstreffer, maar zijn poging werd voor de lijn geblokt. Daarbij leek er hands gemaakt te worden, maar scheidsrechter Derevinskyi bleef na ingrijpen van de VAR bij zijn beslissing en gaf geen strafschop voor AZ. Enkele minuten later kreeg Jordy Clasie een soortgelijke kans waarbij ook zijn poging van dichtbij net op tijd werd geblokt door de verdediging van Zrinjski. Op slag van rust kreeg AZ nog een flinke tegenslag te verwerken toen Riechedly Bazoer door zijn enkelging en zich moest laten vervangen.

Het spelbeeld van de eerste helft veranderde nauwelijks in het tweede bedrijf. AZ zocht naar een opening en na een uur voetballen had het er dan eindelijk eentje gevonden. Pavlidis werd weggestuurd en ging na minimaal contact naar de grond waarna de bal ditmaal wel op de stip ging. De Griek nam zelf plaats achter de bal en schoot onberispelijk raak: 1-0. Hierna kreeg AZ iets meer ruimte om te voetballen en dit leverde een twee aardige kansen op voor Djordje Mihailovic, die beide echter niet aan hem besteed waren. Aan de andere kant had AZ niets te dulden van Zrinjski, dat gedurende de hele wedstrijd niet eenmaal op doel schoot.

AZ komt door de minimale zege op zes punten uit vijf duels en kan in de laatste speelronde, op bezoek bij Legia in Polen, de tweede plaats nog veiligstellen. Ténzij Aston Villa en Legia Warschau hun wedstrijd, die om 21.00 uur begint in Birmingham, gelijkspelen. Door een salonremise zouden beide clubs op tien punten komen en niet meer te achterhalen zijn, maar als Aston Villa wint kunnen de Polen in eigen huis nog achterhaald worden.