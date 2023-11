Driessen ergert zich na Ajax - sc Heerenveen: ‘Zijn frustratie viel te begrijpen’

Valentijn Driessen kan zich de frustratie bij sc Heerenveen-middenvelder goed voorstellen. De maker van het enige Friese doelpunt in de uitwedstrijd tegen Ajax ergerde zich na afloop voor de camera van ESPN over de blijdschap bij de Ajacieden. Die liepen in zijn ogen over het veld ‘alsof ze net de Champions League hadden gewonnen’. Hoewel Driessen zich kan vinden in die uitspraak van Brouwers, is de chef voetbal van De Telegraaf tegelijkertijd van mening dat het past bij de club uit Amsterdam.

Met slechts vijf punten uit de eerste acht wedstrijden beleefde Ajax een verschrikkelijke start van het seizoen. De Amsterdammers zakten na de 5-2 nederlaag tegen PSV af naar de laatste plaats. Maurice Steijn was toen al een week niet meer de hoofdtrainer van Ajax. Hij werd in eerste instantie vervangen door Hedwiges Maduro, die na de aanstelling van John van ’t Schip terugkeerde in de rol van assistent-trainer. Onder Van ’t Schip wist Ajax de laatste twee competitieduels te winnen. Na de 2-0 overwinning op FC Volendam volgde een 4-1 zege tegen sc Heerenveen.

Dankzij die overwinningen klom Ajax van de laatste naar de elfde plaats. Hoewel beide wedstrijden aantoonden dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering, was de blijdschap groot. “Wie met 4-1 verliest heeft geen recht van spreken, maar de frustratie bij middenvelder Brouwers na de flatteuze Ajax-zege op sc Heerenveen viel te begrijpen. Ondanks mager veldspel liepen de Ajacieden voor de tweede maal in vier dagen - ook al na de 2-0 tegen FC Volendam - als winnaars van de Champions League over het veld”, schrijft Driessen in zijn column. “Waar nederigheid vanwege de dramatische seizoensstart op zijn plaats is, loopt iedereen alweer met de borst vooruit want het lek is zogenaamd boven. Evenwel, hoogmoed hoort, hoe fout en misplaatst ook, bij Ajax en Ajacieden.”

Driessen vreest wat dat kan betekenen voor het komende treffen met Brighton & Hove Albion in de Europa League. “Die instelling kan de ploeg van John van ’t Schip donderdag opbreken als Brighton langskomen. Niet een opponent van topniveau, maar beter dan de verslagen nummer zestien en tien van de Eredivisie. Goed genoeg in elk geval om de enorme ruimtes en soms totale desorganisatie bij het ‘nieuwe’ Ajax af te straffen”, aldus de verslaggever. “Overwinningen, zelfs tegen Volendam en Heerenveen, werken als doping. Opportunistische fans rekenden voor dat de aansluiting met de topvier, ondanks een achterstand van vijftien punten al voor de kerst zij beslag krijgt. Het rijk rekenen is gebaseerd op de drie achterstallige punten bij RKC, waar Ajax met tien minuten te spelen een 3-2 voorsprong heeft.”

Dat niet alleen, want Ajax heeft de op papier zwaarste competitiewedstrijden voorlopig al gehad. De Amsterdammers speelden in de eerste maanden tegen onder andere FC Twente, Feyenoord, AZ en PSV. “In het resterende programma in 2023 treft Van ’t Schip louter tegenstanders van het niveau FC Volendam en sc Heerenveen. Terwijl concurrenten als FC Twente en AZ tegen zulke opponenten punten morsen bij respectievelijk FC Utrecht en Excelsior. Ploegen die midweeks diep waren gegaan om de tweede ronde van de KNVB Beker te bereiken, terwijl FC Twente en AZ een bye kregen in de eerste ronde. En maakte Frank de Boer ooit niet een achterstand van dertien punten goed om kampioen te worden met Ajax?”