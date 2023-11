Feyenoorder Zerrouki eist hoofdrol op in WK-kwalificatieduel Algerije

Feyenoord-middenvelder (25) heeft zondagmiddag een hoofdrol voor zich opgeëist in het WK-kwalificatieduel tussen Mozambique en Algerije. De oud-speler van FC Twente zorgde tien minuten voor tijd met een bekeken uithaal hoogstpersoonlijk voor de 0-2 eindstand, waardoor de Algerijnen na twee speelronden bovenaan staan in groep G van de Afrikaanse kwalificatiecyclus.

Algerije kwam tien minuten daarvoor via Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) op een 0-1 voorsprong. Daarna mocht Zerrouki, die als wisselspeler begon aan het duel, zijn entree maken als vervanger van routinier Sofiane Feghouli, die in het verleden onder meer voor Valencia en West Ham United uitkwam maar tegenwoordig zijn kunsten vertoont namens het Turkse Fatih Karagümrük. Zes minuten nadat hij in het veld was gekomen bepaalde Zerrouki de einstand op 0-2.

Het doelpunt van Zerrouki betekent alweer zijn tweede in het shirt van de nationale ploeg dit kalenderjaar. In oktober was hij namelijk ook al trefzeker in het met 5-1 gewonnen oefenduel met Kaapverdië. Sinds zijn debuut in 2021 speelde Zerrouki nu 27 interlands voor zijn land, waarin hij nu drie keer heeft gescoord.