Jansma verklapt opvallende reactie van Steijn op eenzame Akpom

Kees Jansma heeft onlangs gesproken met Maurice Steijn, onder meer over uitspraken die heeft gedaan. Akpom zei zich eenzaam gevoeld te hebben in zijn eerste maanden bij Ajax; hij merkte van Steijn niet de 'menselijke benadering' die opvolger John van 't Schip wel toont. Volgens Jansma worden die uitspraken een beetje uit hun verband getrokken.

"Ik heb het gevoel dat het woord 'eenzaamheid' nu een beetje uit z'n verband wordt getrokken. Die jongen woonde in een hotel, z'n gezin was al dan niet aanwezig. Het is niet al te leuk, het is niet top", erkent Jansma donderdagavond bij Veronica. "Wat Steijn zei, is: 'Het kan dat hij zich eenzaam heeft gevoeld. Dat heb ik me ook weleens gevoeld bij Ajax.' Er werd langs elkaar heen gewerkt, punt uit."

Medeanalist Wim Kieft wijst ook naar de tegenvallende resultaten bij Ajax als reden voor de gevoelens bij Akpom. "De berichtgeving over Ajax en de kwaliteiten van de aankopen is heel negatief. Dan is het niet de beste periode om in een hotel in het buitenland te zitten. Maar goed, het hoort er een beetje bij." Dat de sfeer onder Van 't Schip beter zou zijn, heeft volgens Kieft een simpele reden. "Sfeer ontstaat gewoon uit resultaten."

25 appartementen

Ook bij ESPN werd donderdagavond gesproken over de eenzaamheid bij Akpom. Hij vond het niet prettig om maandenlang in een hotel te wonen en heeft pas sinds kort een eigen appartement. Volgens journalist Cristian Willaert heeft Akpom echter 25 appartementen afgewezen. "De 26ste vond hij pas goed genoeg. Een beetje prinses op de erwt", zei Willaert.

Video: Kees Jansma sprak Maurice Steijn over uitspraken van Chuba Akpom: 'Dat is niet top'